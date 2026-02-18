Izdato narandžasto upozorenje: Jak vjetar u ovim dijelovima BiH

Prema upozorenju, brzina vjetra može doseći 50 do 70 km/h, a lokalno i više, te se savjetuje oprez i prilagodba aktivnosti na otvorenom. Upozorenje se odnosi na 19. februar 2026. godine.

Stručnjaci savjetuju građanima da prate najnovije vremenske prognoze, budu spremni na moguće prekide u dnevnim aktivnostima i poduzmu mjere opreza, posebno prilikom boravka na otvorenom ili rukovanja lakim predmetima koji vjetar može pomjeriti.

Za sve dodatne informacije i upute, građani se mogu obratiti nadležnim institucijama i Federalnom hidrometeorološkom zavodu, prenosi Novi.

