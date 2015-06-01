Pripremite se za promjenu vremena: Evo kakvo nas vrijeme očekuje za vikend

U subotu 14. februara, očekuje se umjereno do pretežno oblačno. Prije podne kiša se očekuje u Hercegovini, a poslije podne i tokom noći širom zemlje. Na vrhovima planina sa slabim snijegom. Intenzivnije padavina u Hercegovini. Vjetar slab do umjeren istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 6, na jugu do 8, a dnevna od 6 do 12, u Hercegovini i na sjeveroistoku Bosne do 14 stepeni.

Za nedjelju, 15. februara, prognozirano je pretežno oblačno vrijeme sa kišom, a na planinama sa snijegom. Prema kraju dana i tokom noći padavina slabe i prestaju, uz postepeno razvedravanje. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 1 do 7, na jugu do 9, a dnevna od 2 do 8, na jugu do 13 stepeni, prenosi NOVI.

U ponedjeljak 16. februara, bit će umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom noći kiša se očekuje u Hercegovini, zapadnim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim područjima Bosne. Na planinama slab snijeg. Vjetar slab južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od -6 do 0, na jugu do 4, a dnevna od 2 do 8, na jugu do 12 stepeni.

Narednog dana, u utorak očekuje se pretežno oblačno vrijeme. Na sjeveru Bosne očekuje se kiša ili susnježica, u Hercegovini povremeno slaba kiša, a u ostatku Bosne snijeg. Na jugu i jugozapadu umjerena do pojačana bura, u ostatku zemlje slab zapadni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od -2 do 4, na jugu do 6, a dnevna od -1 do 5, na jugu do 10 stepeni, javlja FHMZ.

