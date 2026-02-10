Meteorolozi objavili prognozu: Evo kada stiže snijeg u BiH

Na višim područjima moguća je susnježica i snijeg. Obilnije padavine naročito na jugu zemlje izgledne su u drugom dijelu sedmice. U dane vikenda snijeg se očekuje u centralnim dijelu Bosne i Hercegovine.

Puhaće uglavnom slab do umjeren vjetar pretežno južnog smijera. Temperature zraka nešto iznad prosječnih za ovo doba godine.

Minimalne temperature zraka varirat će uglavnom između 1°C i 6°C u Bosni, u Hercegovini od 4°C do 8°C. Najviše dnevne temperature između 7°C i 12°C u Bosni od 9°C do 15°C na području Hercegovine.

Prema trenutnim prognoznim modelima i naredne sedmice prognozira se oblačno vrijeme sa kišom i snijeg. Veći izgledi za snijeg su u drugom dijelu sedmice. Temperature zraka u blagom padu.

Jutarnje temperature variraće uglavnom između -2°C i 4°C u Bosni do 6°C u Hercegovini, najviše dnevne između 2°C i 6°C u Bosni do 10°C u Hercegovini, najavili su iz FHMZ BiH, prenosi Novi.

