Oblačno sa povremenom kišom, na planinama slab snijeg

Temperature zraka u 07 sati (°C): Bjelašnica -3; Gradačac 1; Bijeljina, Sokolac, Srebrenica 2; Ivan Sedlo, Livno 3; Banja Luka, Bugojno, Doboj, Tuzla 4; Drvar, Sarajevo 5; Bihać, Jajce, Prijedor, Zenica 6; Sanski Most 7; Trebinje 8; Mostar 9; Atmosferki pritisak u Sarajevu iznosi 931 hPa, za 11 hPa je niži od normalnog i lagano opada.

Danas će u našoj zemlji preovladavati pretežno oblačno vrijeme s povremenom kišom, a na vrhovima planina sa slabim snijegom. Vjetar slab na sjeveru zemlje sjeverni i sjeveroistočni, a u ostatku južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 5 do do 10, na jugu zemlje do 13 °C.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme povremeno sa slabom kišom. Dnevna temperatura zraka oko 9°C.

