Voli: Protiv smo radne nedjelje, nećemo raditi dok se ne postigne zajedničko rješenje

Objavljeno prije 17 minuta

Ostavljanje mogućnosti da navedeni subjekti posluju na način isti ili sličan onom koji je postojao za vrijeme važenja neustavnog člana 35a Zakona o unutrašnjoj trgovini narušilo bi tržišnu ravnotežu, naglašavaju iz kompanije Voli

– Kompanija Voli protivi se tome da nedjelja bude radni dan i smatra da se pitanje rada nedjeljom mora rješavati isključivo kroz širok, inkluzivan i otvoren dijalog svih relevantnih aktera, uz puno uvažavanje interesa privrede, zaposlenih, potrošača i države. I pored činjenice da je odlukom Ustavnog suda Crne Gore otvorena mogućnost da marketi rade nedjeljom, kompanija Voli neće raditi nedjeljom sve dok se ne postigne konačan društveni dogovor i dok se ne donese jasno, precizno i ustavno utemeljeno zakonsko rješenje – saopšteno je iz kompanije Voli.

Smatraju da zakonsko rješenje ne smije nikoga diskriminisati i da mora obezbijediti ravnopravan položaj svih učesnika na tržištu, bez selektivne primjene propisa.

Dodaju i da, ukoliko Skupština Crne Gore odluči da nedjelja i dalje ostane neradni dan, smatraju da je neophodno da važe sljedeća pravila:

Benzinske pumpe nedjeljom smiju prodavati isključivo naftne derivate i mogu imati otvorene ugostiteljske objekte, ali ne smiju prodavati prošireni asortiman roba koje čine standardnu ponudu marketa;

Na pijacama je nedjeljom dozvoljena prodaja poljoprivrednih i mliječnih proizvoda, što se odnosi na sve prodavnice i objekte koji posluju u okviru pijaca;


