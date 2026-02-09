Voli: Protiv smo radne nedjelje, nećemo raditi dok se ne postigne zajedničko rješenje

– Kompanija Voli protivi se tome da nedjelja bude radni dan i smatra da se pitanje rada nedjeljom mora rješavati isključivo kroz širok, inkluzivan i otvoren dijalog svih relevantnih aktera, uz puno uvažavanje interesa privrede, zaposlenih, potrošača i države. I pored činjenice da je odlukom Ustavnog suda Crne Gore otvorena mogućnost da marketi rade nedjeljom, kompanija Voli neće raditi nedjeljom sve dok se ne postigne konačan društveni dogovor i dok se ne donese jasno, precizno i ustavno utemeljeno zakonsko rješenje – saopšteno je iz kompanije Voli.

Smatraju da zakonsko rješenje ne smije nikoga diskriminisati i da mora obezbijediti ravnopravan položaj svih učesnika na tržištu, bez selektivne primjene propisa.

Dodaju i da, ukoliko Skupština Crne Gore odluči da nedjelja i dalje ostane neradni dan, smatraju da je neophodno da važe sljedeća pravila:

Benzinske pumpe nedjeljom smiju prodavati isključivo naftne derivate i mogu imati otvorene ugostiteljske objekte, ali ne smiju prodavati prošireni asortiman roba koje čine standardnu ponudu marketa;

Na pijacama je nedjeljom dozvoljena prodaja poljoprivrednih i mliječnih proizvoda, što se odnosi na sve prodavnice i objekte koji posluju u okviru pijaca;

