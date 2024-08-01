Osigurana sredstva: Uvećane penzije u FBiH bit će isplaćene 5. februara

Kako su za Fenu potvrdili iz Federalnog ministarstva finansija, sredstva za isplatu penzija za januar tekuće godine u ukupnom iznosu od 347 miliona KM upućena su danas prema poštama i bankama. Sukladno uobičajenoj praksi isplate penzija petog dana u mjesecu, penzije će prema krajnjim korisnicima biti puštene u četvrtak, 5. februara.

Spomenuto uvećanje temelji se na nedavno usvojenom Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o PIO FBiH koji predviđa usklađivanje penzija dva puta godišnje, u januaru i julu. Tako se najniža penzija korisnika koji su pravo ostvarili prije 1. januara 2026. povećava s 599,28 na 666,40 KM, a zajgarantovana sa 715,21 na 795,31 KM. Prosječna samostalna penzija iz decembra 2024., usklađena za sva pripadajuća povećanja, iznosi 841,98 KM, što ujedno predstavlja i iznos zagarantovane penzije u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o PIO.

Nakon isplate penzija bit će uplaćeno i zdravstveno osiguranje za penzionere, pa će ukupno izdvajanje za januar iznositi 353 miliona KM. Usporedbe radi za januar 2025. godine taj iznos je bio 287 miliona KM.

Facebook komentari