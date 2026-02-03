BiH

Danas,oblačno s kišom temperature do 13 stepeni

4.5K  
Objavljeno prije 32 minute

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Tokom dana, naoblačenje sa zapada će u poslijepodnevnim i večernjim satima uvjetovati kišu uglavnom u Hercegovini, Krajini i na jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne može pasti malo kiše. Vjetar umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima, južnog i jugoistočnog smjera.

Jutarnja temperatura zraka većinom između -3 i 3, na jugu zemlje do 6, a najviša dnevna temperatura zraka između 6 i 13 stepeni,piše Avaz

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Krajem dana i tokom noći se očekuje i kiša. Jutarnja temperatura oko 0, a najviša dnevna temperatura zraka oko 8 stepeni.

Nadolazeće pogoršanje, povećana naoblaka i povremena južina, kod osjetljivih osoba uzrokovat će jačanje tegoba. Moguće su meteopatske reakcije u vidu reumatskih bolova, nervoze, glavobolje, u noći problemi sa snom.

Utjecaj promjene bit će izraženiji u Hercegovini i na jugozapadu Bosne većim dijelom dana, a sa kasnim poslijepodnevnim i noćnim satima proširiće se i na ostale dijelove zemlje. Pri tome će porast temperaturnih vrijednosti ipak malo umanjiti negativne efekte nestabilnog vremena.


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh