Sladić ima dobre vijesti: Trosedmična agonija se završava

°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 4 i 9°C, na jugu zemlje do 12°C.

U subotu u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. U Bosni će povremeno padati slaba kiša. Na području Hercegovine slabija kiša prije podne, a više padavina u poslijepodnevnim i večernjim satima. Snijeg je moguć na vrhovima planina. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -1 i 3°C, na jugu zemlje do 8°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 6 i 12°C, prenosi Novi.

