BiH

Sladić ima dobre vijesti: Trosedmična agonija se završava

4.4K  
Objavljeno prije 26 minuta

Najpoznatiji bh. meteorolog Nedim Sladić se oglasio na društvenim mrežama kazavši da se završava period loših vremenskih prilika.

°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 4 i 9°C, na jugu zemlje do 12°C.

U subotu u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. U Bosni će povremeno padati slaba kiša. Na području Hercegovine slabija kiša prije podne, a više padavina u poslijepodnevnim i večernjim satima. Snijeg je moguć na vrhovima planina. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -1 i 3°C, na jugu zemlje do 8°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 6 i 12°C, prenosi Novi.


Teme:

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh