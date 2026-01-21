Tramp kritikovao Dansku i saveznike: Bez nas bi danas govorili njemački i japanski, nezahvalni su

Američki predsjednik Donald Tramp stigao je u Davos, gdje je najzapaženiji gost Svjetskog ekonomskog foruma, u trenutku ozbiljnih tenzija između Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država zbog pitanja Grenlanda.

Tramp je poručio da ima veliko poštovanje prema narodu Grenlanda i Danske, ali je istovremeno oštro kritizirao sposobnost saveznika da brane vlastiti teritorij.

“Predali smo Grenland”

– Imam mnogo poštovanja prema građanima Danske i Grenlanda. Ali svaka članica NATO-a mora biti sposobna braniti svoj teritorij. Mi smo jedina sila, velika sila, koja to može učiniti. Vidjeli smo kako je Danska za šest sati pala u Drugom svjetskom ratu. Nisu imali nikakve šanse, iako su se trudili. Borili smo se da spasimo Dansku, taj veliki, predivni komad leda – rekao je Tramp.

Tramp nikad žešće o Evropi: Ne ide u dobrom pravcu, neprepoznatljiva je, dijelovi svijeta se urušavaju pred našim očima!

– Bez nas bi danas svi govorili njemački i japanski. Nakon toga smo predali Grenland Danskoj – kakva greška. Kakva nezahvalnost – dodao je.

U nastavku je izrazio žaljenje zbog odluke iz prošlosti.

– Kako glupo od nas što smo predali Grenland, ali to smo učinili. Sada se suočavamo s još većim rizicima, zbog oružja o kojem ne mogu ni govoriti – kazao je.

Tramp je podsjetio da je Danska 2019. godine obećala jačanje odbrane Grenlanda, ali je ponovio da samo SAD može osigurati taj teritorij.

– Vođe Danske su dobri ljudi i cijenim ih, ali samo Sjedinjene Američke Države mogu braniti taj golemi dio zemlje. Zato tražim hitne pregovore kako bismo preuzeli Grenland. U tome nema ništa pogrešno – rekao je.

Američki predsjednik se potom obrušio i na Veliku Britaniju, kritizirajući njenu energetsku politiku.

– Ujedinjeno Kraljevstvo danas proizvodi samo trećinu ukupne energije iz svih izvora u odnosu na 1999. godinu. Zamislite to – trećinu. A sjede iznad Sjevernog mora, jedne od najvećih rezervi na svijetu, i ne koriste ga. To je jedan od razloga zašto im je energija pala na katastrofalno niske nivoe, uz jednako visoke cijene – rekao je Tramp.

Dodao je i da Sjedinjene Američke Države snose nesrazmjerno veliki teret unutar NATO saveza.

– Mi dajemo toliko mnogo NATO-u, a ne dobijamo ništa zauzvrat – kazao je.

Značaj Grenlanda

Govoreći o strateškom značaju Grenlanda, Tramp je istakao njegovu geografsku i sigurnosnu važnost.

– Grenland je golemo, gotovo potpuno nenaseljeno i nerazvijeno područje koje stoji nebranjeno na ključnoj strateškoj lokaciji između Sjedinjenih Američkih Država, Rusije i Kine. Tamo se nalazi ogromno bogatstvo rijetkih minerala, do kojih se dolazi probijanjem kroz stotine metara leda. Ali to nije glavni razlog zašto nam je potreban. Potreban nam je zbog strateške nacionalne i međunarodne sigurnosti. Taj golemi, nezaštićeni otok zapravo je dio Sjeverne Amerike, na sjevernoj granici zapadne hemisfere – to je naš teritorij – zaključio je Tramp.

