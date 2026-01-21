Herojska intervencija u mostarskom naselju Mahala: Spašena žena iz gorućeg stana

Zahvaljujući njihovoj brzoj i nesebičnoj reakciji, iz gorućeg stana je na vrijeme spašena jedna žena, dok je požar ugašen prije nego što je izazvao veće materijalne posljedice ili ugrozio druge stanare.

Kako je saopćila Profesionalna vatrogasna jedinica Mostar, upravo je pravovremena intervencija Pašića i Sabljića spriječila moguću tragediju, pokazujući koliko su ljudska solidarnost i odgovornost važni u kriznim situacijama.

Njihov čin izazvao je veliko poštovanje i zahvalnost građana, a ovaj događaj još jednom je podsjetio da heroji često nisu daleko – već žive među nama.

Ovakvi primjeri hrabrosti zaslužuju javno priznanje i iskreno hvala, naveli su u objavi.

