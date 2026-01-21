BiH

Herojska intervencija u mostarskom naselju Mahala: Spašena žena iz gorućeg stana

4.6K  
Objavljeno prije 17 minuta

Pripadnici Udruženja građana Sinovi Mahale, Dževad Pašić i Alen Sabljić, danas su pokazali izuzetnu hrabrost i prisebnost tokom požara koji je izbio u jednom stanu u mostarskom naselju Mahala.

Zahvaljujući njihovoj brzoj i nesebičnoj reakciji, iz gorućeg stana je na vrijeme spašena jedna žena, dok je požar ugašen prije nego što je izazvao veće materijalne posljedice ili ugrozio druge stanare.

Kako je saopćila Profesionalna vatrogasna jedinica Mostar, upravo je pravovremena intervencija Pašića i Sabljića spriječila moguću tragediju, pokazujući koliko su ljudska solidarnost i odgovornost važni u kriznim situacijama.

Njihov čin izazvao je veliko poštovanje i zahvalnost građana, a ovaj događaj još jednom je podsjetio da heroji često nisu daleko – već žive među nama.

Ovakvi primjeri hrabrosti zaslužuju javno priznanje i iskreno hvala, naveli su u objavi.


Teme:, , ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh