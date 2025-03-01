Hoće li budući penzioneri sa 30 i 35 godina staža biti oštećeni izmjenama Zakona o PIO?! Kakva ih penzija čeka?

Izmjene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koje je predložilo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, a potvrdila Vlada Federacije trebale bi se naći na dnevnom redu sutrašnje sjednice Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH.

Pažnju javnosti izazvala je rigorozna izmjena člana 81. koja se tiče izračuna najniže penzije i odnosit će se na buduće penzionere, prenosi Faktor.

Iz Ministarstva ponavljaju kako su ovaj član izmijenili na insistiranje Saveza udruženja penzionera FBiH, međutim Mustafa Trakić, član Upravnog odbora penzionerskog Saveza FBiH tvrdi da nikada nisu tražili izmjene člana 81. i to na ovaj način, već su ukazali kako istu penziju ne može imati neko sa 15 i 35 godina staža.

Izmjenama člana 81. najniža penzija za sve buduće penzionere se izračunava na osnovu prosječne penzije iz prethodne godine.

Primjera radi, u zamjenama stoji da za 30 godina penzijskog staža i više, a manje od 35 godina penzija ne može biti niža od 75 posto od prosječne penzije iz decembra prethodne godine.

Ukoliko uzmemo u obzir da će se u februaru penzije povećati za 11,6 posto pa samim tim i prosječna penzija porasti sa 651 KM na 725 KM, onda će 75 posto od 725 KM iznositi 543 KM.

Najniža penzija koja je sada 599 KM, sa povećanjem od 11,6 posto će biti nekih 668 KM.

U izmjenama stoji da za 35 godina staža, a manje od 40 godina penzija ne može biti niža od 85 posto od prosječne penzije iz prethodne godine. Kada se izračuna, 85 posto od 725 KM, onda dobijemo 616 KM. Dakle, i ova penzija će biti niža od najniže.

U više navrata smo pisali, ukazivali i da će osobe za manje od 20 godina staža i 65 godina života imati penziju koja ne može biti niža od 60 posto od prosječne penzije iz prethodne godine u FBiH, a što je kada se izračuna sa povećanjem mizernih 435 KM.

Prema postojećem zakonu osobe koje odu u starosnu penziju, primjera radi, sa 15 godina staža i 65 godina života imaju najnižu penziju, a ona sada iznosi 599 KM.

Prema novim izmjenama člana 81. Zakona o PIO-u, za 20 godina staža, a manje od od 25 godina penzija ne može biti niža od 65 posto od prosječne penzije iz prethodne godine, a što je kada se izračuna sa povećanjem 471 KM.

Za 25 godina staža, a manje od 30 godina penzija ne može biti niža od 70 posto od prosječne penzije u BiH iz prethodne godine, a što je kada se izračuna sa povećanjem u februaru 507 KM.

Kao što je poznato veliki broj građana od završetka agesije na našu zemlju do danas radi, ali nema staž srazmjerno godinama rada jer im poslodavci nisu uplaćivali doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje.

– Iz Federalnog ministarstva rada i socijalne poliitike se drže argumentacije kako neko ko ima 40 godina i 20 godina staža ne može imati istu penziju. Međutim, postavlja se pitanje šta ćemo sa ljudima koji su imali 12 godina, radili za državu, uplaćivali staž nikada ne mogu ostvariti prava na penziju. Neko je akumulirao ta sredstva. Dalje, šta ćemo sa supružnicima, gdje su oboje radili i supruga nakon smrti muža uzme njegovu penziju, ta sredstva su akumulirana.

Moramo imati empatiju kada je riječ o odnosu penzionera. Imam ljude kojima su se firme raspale, nakon agresije na BiH. Smatram da ovaj zakon treba, ali je poranio. Mi nismo “iščistili” te probleme, ne možemo praviti komparaciju sa zapadnim zemljama, ali sebi pojedinci daju za pravo da kažu da li je neko htio raditi ili ne – prokomentirao je Fahrudin Čolaković, delegat u Domu naroda Parlamenta FBiH.

