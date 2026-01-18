Danas (18.01.) u naše krajeve stižu čestice pijeska iz centralne Azije, iz pustinje Karakum koja se nalazi u Turkmenistanu. Nakon toga će u srijedu(21.01.), kako visinsko strujanje bude okretalo na južne smjerove, do naših krajeva stići i čestice saharskog pijeska.
Obzirom na izostanak nekog jačeg vjetra i uz prisustvo lokalno dugotrajne magle po kotlinama i nizinama, očekivati je dodatno pogoršanje kvalitete zraka dolaskom čestica pijeska i prašine iz pustinja istočno i južno od nas prenosi bhmeteo.
Čestice pijesaka iz centralne Azije i Sahare dodatno će uticati na pogoršanje kvalitete zraka
U narednim danima se očekuje dodatno pogoršanje kvalitete zraka u kotlinama i nizinama u našoj zemlji.
