Minić otkrio: Ovo je pet novih ministara u Vladi RS, brojna poznata imena je napuštaju

Mandatar za sastav Vlade RS Savo Minić je kazao na konferenciji za medije da će na sutrašnjoj sjednici biti imenovana nova Vlada RS.

– Najavljivali smo rekonstrukciju Vlade RS. Sutra će biti pet novih ministara. S obzirom da se skoro pola Vlade, to znači da se mora ponovo birati Vlada. Ovo je ozbiljna aktivnost, nije toliko uobičajeno. Ne kažanjavamo nikoga, nego unosimo dodatnu energiju. U posljednje dvije godine smo bili pod velikim pritiskom međunarodne zajednice. Ovo je u interesu svih građana RS s ciljem jačanja Vlade RS. Niko od nas nije nezamjenjiv, ništa ne treba shvatati lično. Sutra ću to možda biti ja, trebamo dati maksimalan doprinos. Neću sada govoriti o ekspozeu, to ćemo sutra na sjednici NSRS govoriti – naveo je Minić.

Nova imena u Vladi RS su: Radan Ostojić (Bijeljina, pravnik), Radenko Bubić (Kotor Varoš), Dragan Mastilović (Gacko), Ned Pupovac (Brčko) i Irena Ignjatović (Doboj, profesor razredne nastave).

– Ovo je najveća transparentnost. Zahvalio bih se svim ministrima koji neće biti u novoj Vladi, a koji su bili u ovom sazivu. U novu Vladu ćemo unijeti novu energiju kako bi bili spremni za nove investicije i rješavali druga pitanja. U ponedjeljak ćemo imati novu Vladu kontinuiteta, kako bi radili bez ikakvog prekida. Ovako bitne promjene se mogu uraditi bez ikakvih turbulencija.

Ostojić će preuzeti resor rada i boračko-invalidske zaštite, Bubić privredu, Mastilović naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje, Pupovac trgovinu i Ignjatović omladinu i sport.

Pojasnio je da su u novoj Vladi dvije nestranačke ličnosti, a jedan od njih je Radenko Ostojić.

Vladu RS napuštaju Vojin Mitrović, Denis Šulić, Danijel Egić, Selma Čabrić i Siniša Karan.

