Minić otkrio: Ovo je pet novih ministara u Vladi RS, brojna poznata imena je napuštaju

Objavljeno prije 51 minuta

U novom Vladi neće biti ni bivšeg državnog ministra Vojina Mitrovića

Mandatar za sastav Vlade RS Savo Minić je kazao na konferenciji za medije da će na sutrašnjoj sjednici biti imenovana nova Vlada RS.

– Najavljivali smo rekonstrukciju Vlade RS. Sutra će biti pet novih ministara. S obzirom da se skoro pola Vlade, to znači da se mora ponovo birati Vlada. Ovo je ozbiljna aktivnost, nije toliko uobičajeno. Ne kažanjavamo nikoga, nego unosimo dodatnu energiju. U posljednje dvije godine smo bili pod velikim pritiskom međunarodne zajednice. Ovo je u interesu svih građana RS s ciljem jačanja Vlade RS. Niko od nas nije nezamjenjiv, ništa ne treba shvatati lično. Sutra ću to možda biti ja, trebamo dati maksimalan doprinos. Neću sada govoriti o ekspozeu, to ćemo sutra na sjednici NSRS govoriti – naveo je Minić.

Nova imena u Vladi RS su: Radan Ostojić (Bijeljina, pravnik), Radenko Bubić (Kotor Varoš), Dragan Mastilović (Gacko), Ned Pupovac (Brčko) i Irena Ignjatović (Doboj, profesor razredne nastave).

– Ovo je najveća transparentnost. Zahvalio bih se svim ministrima koji neće biti u novoj Vladi, a koji su bili u ovom sazivu. U novu Vladu ćemo unijeti novu energiju kako bi bili spremni za nove investicije i rješavali druga pitanja. U ponedjeljak ćemo imati novu Vladu kontinuiteta, kako bi radili bez ikakvog prekida. Ovako bitne promjene se mogu uraditi bez ikakvih turbulencija.

Ostojić će preuzeti resor rada i boračko-invalidske zaštite, Bubić privredu, Mastilović naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje, Pupovac trgovinu i Ignjatović omladinu i sport.

Pojasnio je da su u novoj Vladi dvije nestranačke ličnosti, a jedan od njih je Radenko Ostojić.

Vladu RS napuštaju Vojin Mitrović, Denis Šulić, Danijel Egić, Selma Čabrić i Siniša Karan.


