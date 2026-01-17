Obratio se i Faćo: ‘Predstavljen sam kao zlikovac… Nisam budala da ponovim krivično djelo, nisam znao da je kažnjivo’

Na ročištu za produženje pritvora Amiru Pašiću Faći, obratio se i sam optuženi.

Kazao je da se prema njemu ophode kao prema ubici i da je zbog svojih istupa rizikovao život kompletne porodice, prenosi Avaz.

Poručio je da Tužilaštvo nigdje nije spomenulo da je kritikovao šefa narkokartela Edina Gačanina Tita, Milorada Dodika, raznorazne mafije i da oni vrše psihičko nasilje nad njim.

– Ljudi poput Rame i Konakovića sjede s mafijašima i niko ništa ne poduzima, ja jesam psovao, to je jače od mene jer niko ništa ne poduzima. Keljmendi je na Sky aplikaciji, brani se sa slobode, nikoga nisam ubio – rekao je.

Dodao je da nije bilo drugog načina, a da to može posvjedočiti i Sejo Boy, kojem je žena bila mobingovana, a da je od svega dobila samo otkaz.

– Predstavljen sam kao zlikovac. Nisam budala da ponovim ovo krivično djelo, nisam znao da je to krivično djelo – kazao je Faćo.

Naveo je da je tužiteljica bila oduševljena njegovim izlaganjem 12. januara te da nije jasno zašto je sada tražila produženje pritvora.

