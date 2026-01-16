Kome je prodat Intersport: Vodeći maloprodajni lanac sportske opreme dobija novog vlasnika

Vodeći maloprodajni lanac sportske opreme u Adria regiji, Intersport ISI, dobiva novog vlasnika. Fond Polish Enterprise Fund VII (PEF VII), kojim upravlja investicijska kuća Enterprise Investors, zvanično je dogovorio prodaju Intersport ISI-ja austrijskoj grupaciji Intersport Austria.

Vrijednost transakcije nije objavljena, a zaključenje posla zavisi od odobrenja nadležnih tijela za zaštitu tržišnog natjecanja, prenosi BiznisInfo.

110 vlastitih prodavnica

Intersport ISI ima sjedište u Sloveniji i posluje širom Adria regije, gdje se ubraja među najveće i najprepoznatljivije trgovce sportskom opremom. Kompanija raspolaže mrežom od 110 vlastitih prodavnica, kao i sa 40 podfranšiza, te drži vodeće tržišne pozicije u zemljama bivše Jugoslavije.

Intersport ISI nudi širok asortiman proizvoda, oslonjen na snažna partnerstva s globalnim sportskim brendovima, ali i ekskluzivne Intersport robne marke.

Prepoznatljivost brenda premašuje 90 posto na ključnim tržištima, dok poslovanje dodatno podupiru povoljni potrošački trendovi, uključujući rast raspoloživog dohotka, veću uključenost stanovništva u sportske aktivnosti te snažan turistički priliv u Adria regiji, koja godišnje prima više posjetilaca nego što ima stanovnika.

Kompanijom upravlja iskusni menadžment tim, a za 2025. godinu očekuje se ostvarenje prihoda od gotovo 140 miliona eura.

Isto ime je slučajnost

Kupac, Intersport Austria koji se igrom slučaja isto zove ali ima različite vlasnike, vodeći je igrač na domaćem tržištu, ali i na licenciranim tržištima Mađarske, Slovačke i Češke. U posljednjoj fiskalnoj godini grupa je ostvarila oko 670 miliona eura prihoda u Austriji, odnosno gotovo 800 miliona eura uključujući susjedna tržišta.

Preuzimanjem Intersport ISI-ja, Intersport Austria dodatno jača strategiju širenja u centralnoj i jugoistočnoj Evropi, preuzimajući snažne omnichannel kapacitete, razvijenu maloprodajnu mrežu i lojalnu bazu kupaca. Time se značajno povećava regionalni doseg i dodatno jača ponuda premium usluga grupacije.

Enterprise Investors, koji upravlja fondom PEF VII, jedan je od najvećih private-equity investitora u centralnoj i istočnoj Evropi. Kompanija posluje od 1990. godine, do sada je prikupila deset fondova, investirala ili se obavezala na ulaganja u ukupnoj vrijednosti od 2,4 milijarde eura u 161 kompaniju, te uspješno izašla iz 142 investicije.

Nekadašnji član Mercator grupe

Podsjetimo, Enterprise Investors preuzeo je Intersport ISI preuzeo 2016. godine, kada je objavljeno da je transakcija vrijedna do 34,5 miliona eura (u okviru tadašnjeg izdvajanja iz Mercator grupe).

