Porodična drama u BiH: Roditelji tvrde da im je kćerka oteta, dok Amina kaže da je sretna kod muža

Porodični spor koji je posljednjih dana izazvao veliku pažnju javnosti i burne reakcije na društvenim mrežama prerastao je u ozbiljnu porodičnu dramu, a u cijeli slučaj uključene su i nadležne institucije.

Nakon što su se na društvenim mrežama pojavile optužbe roditelja mlade žene o navodnoj izolaciji, kontroli i psihičkom nasilju u braku njihove kćerke, javnosti su se obratili i supružnici, iznoseći potpuno drugačiju verziju događaja,piše Depo.

U javnom saopštenju, suprug Rifet Dedić naveo je da je zakoniti suprug Amine Dedić, te da se ona nalazi u braku s njim svojom slobodnom voljom.

– Moja supruga ne želi napustiti naš zajednički dom, niti je iko drži protiv njene volje. Sve tvrdnje o prisili, kontroli ili zlostavljanju su netačne i neutemeljene – navodi Dedić.

On je istakao da su 29. decembra 2025. godine nadležni organi postupali po prijavi te da je, uz asistenciju policije, izrečena zabrana prilaska roditeljima njegove supruge, kako bi se zaštitili mir i sigurnost njegove supruge.

– Slučaj je u rukama institucija. Vjerujem u pravnu državu i da će se istina utvrditi kroz zakonske procedure, a ne putem društvenih mreža i javnog linča – poručio je Dedić, pozvavši javnost da poštuje privatnost njegove supruge i porodice.

Nakon obraćanja supruga, oglasila se i Amina Dedić, koja je navela da je zadovoljna životom sa suprugom, ali da njeni roditelji ne podržavaju taj brak.

– Dobila sam zabranu prilaska i ometanja od strane roditelja. Ne fali mi život s njima jer kome bi falio život u kojem zaspiš gladan i žedan – navela je Amina u svom obraćanju.

Ona je iznijela i teške optužbe na račun roditelja, navodeći da je u roditeljskom domu bilo prisutno nasilje, alkohol i zanemarivanje djece, te da je, kako tvrdi, bila izložena fizičkom i psihičkom maltretiranju.

Istakla je da je porodica njenog supruga prihvatila kao vlastitu kćerku, pružila joj materijalnu i emotivnu podršku te joj omogućila, kako navodi, dostojanstven život.

– Ja samo želim da živim normalan i siguran život sa Rifetom i da me niko ne uznemirava niti izmišlja priče o nama – poručila je Amina, navodeći da pojedine osobe koje u javnosti istupaju više ne smatra svojim roditeljima.

S druge strane, roditelji mlade žene u ranijem javnom istupu iznijeli su teške optužbe, navodeći da je njihova kćerka, kako tvrde, izolovana, pod kontrolom i izložena psihičkom nasilju.

U svom obraćanju javnosti, naveli su da već mjesecima nemaju kontakt s kćerkom te da sumnjaju da se nalazi u stanju straha i nadzora, pozivajući institucije, medije i organizacije za zaštitu žena da hitno reaguju.

Roditelji tvrde da su o svemu obaviješteni policija, centar za socijalni rad i sud, te upozoravaju da se, prema njihovim navodima, radi o ozbiljnom slučaju porodičnog nasilja.

