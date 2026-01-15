Meteorolozi najavljuju: Iz proljetnih vraćamo se u zimske uslove

Narednih dana u Hercegovini, jugozapadnoj Bosni i u planinskim područjima preovladavat će pretežno sunčano i djelimično oblačno. Na području centralne i sjeverne Bosne izgledna je niska oblačnost i magla u kutlinama i duž riječnih tokova. U drugom dijelu dana mogući su kraći sunčani intervali.

Minimalne temperature zraka varirat će uglavnom između -4°C i 1°C u Bosni, u Hercegovini od 1°C do 5°C. Najviše dnevne temperature između -1°C i 4°C u Bosni do 7 na području Hercegovine.

Stabilno vrijeme prognozira se i u zadnjoj sedmici mjeseca. Sredinom naredne sedmice očekuje se novi hladni talas koji će u našoj zemlji usloviti cjelodnevne minuse u Bosni i sjevernoj Hercegovini. Pred kraj mjeseca u jugozapadnim i centralnim područjima moguće su jutarnje temperature ispod -12°C.

Jutarnje temperature variraće uglavnom između -8°C i -3°C u Bosni do 2°C u Hercegovini, najviše dnevne između -5°C i -1°C u Bosni do 4°C u Hercegovini, istakli su na kraju iz FHMZ BiH, prenosi novi–

Facebook komentari