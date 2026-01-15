Ambasada SAD-a ušla u Parlament FBiH: Južna interkonekcija kreće punom parom

U radu grupe učestvovali su i predstavnici pet vladajućih koalicionih stranaka u FBiH te Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

U.S. Embassy Representatives joined the Southern Interconnection Technical Working Group, which included five FBiH governing coalition parties and the FBiH Ministry of Mining, Energy, and Industry at the Federation of BiH (FBiH) Parliament, today to coordinate next steps for the… pic.twitter.com/sO9Wux9dp5 — US Embassy Sarajevo (@USEmbassySJJ) January 15, 2026

Na sastanku su razmatrani naredni koraci u realizaciji gasovoda, nakon što je Vlada Federacije BiH jučer usvojila izmjene Zakona o Južnoj interkonekciji i uputila nacrt međunarodnog sporazuma između BiH i Hrvatske Vijeću ministara BiH na daljnje postupanje.

Ambasada SAD-a naglasila je da će nastaviti koordinaciju s domaćim institucijama kako bi se kroz strateški projekat Južne interkonekcije osigurala dugoročna energetska sigurnost i pouzdanost za sve građane Bosne i Hercegovine, navedeno je na nalogu Američke ambasade u BiH na platformi X, prenose Vijesti.

