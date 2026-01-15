BiH

Ambasada SAD-a ušla u Parlament FBiH: Južna interkonekcija kreće punom parom

Objavljeno prije 25 minuta

Predstavnici Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini učestvovali su danas na sastanku Radne grupe za tehničku koordinaciju projekta Južne interkonekcije, održanom u Parlamentu Federacije BiH.

U radu grupe učestvovali su i predstavnici pet vladajućih koalicionih stranaka u FBiH te Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

Na sastanku su razmatrani naredni koraci u realizaciji gasovoda, nakon što je Vlada Federacije BiH jučer usvojila izmjene Zakona o Južnoj interkonekciji i uputila nacrt međunarodnog sporazuma između BiH i Hrvatske Vijeću ministara BiH na daljnje postupanje.

Ambasada SAD-a naglasila je da će nastaviti koordinaciju s domaćim institucijama kako bi se kroz strateški projekat Južne interkonekcije osigurala dugoročna energetska sigurnost i pouzdanost za sve građane Bosne i Hercegovine, navedeno je na nalogu Američke ambasade u BiH na platformi X, prenose Vijesti.


