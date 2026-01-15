Pala Vlada RS: “Dogovorili smo da Savo Minić vrati a potom odmah preuzme mandat premijera “

Kako je rekao, obaviješten je da će ponovno biti imenovan za premijera .

„Dva su razloga zašto sam dao ostavku. Prvi je taj što želimo napraviti rekonstrukcije u Vladi kako bismo pratili sve što se događa“, rekao je Minić.

Podsjećajući da je političko Sarajevo protiv postojanja Republike Srpske, Trišić Babić je izjavila da je strana uprava njihovo najjače oružje u pokušaju urušavanja Republike Srpske.

Međutim, koliko god žele nestabilnost, mi smo odlučni očuvati stabilnost i pružiti sigurnost. Kako bismo spriječili stvaranje još jedne umjetne krize u režiji strane administracije, zato smo se dogovorili da se premijer Savo Minić vrati i potom odmah preuzme mandat premijera Vlade Republike Srpske“, rekla je Trišić Babić u izjavi Srni.

Pojasnila je da je cilj ove odluke da Republika Srpska i njene institucije odlučuju o procesima u Republici Srpskoj , a ne bilo ko izvan nje.

„Vlada na čelu sa Savom Minićem započela je provedbu strateških projekata usmjerenih na poboljšanje života svih građana, program poboljšanja života braniteljske populacije, posebno mlađe populacije, te povećanje gospodarske aktivnosti. Logično je da ova vlada nastavi ispunjavati definirane ciljeve“, rekla je vršiteljica dužnosti predsjednice Republike Ana Trišić Babić.

