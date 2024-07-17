SAD otkrio razloge obustave izdavanja viza i za građane BiH

Sjedinjene Američke Države (SAD) privremeno su obustavile proces izdavanja imigrantskih viza za državljane 75 zemalja, među kojima je i Bosna i Hercegovina.

Kako je pojašnjeno iz State Departmenta, odluka je donesena u okviru revizije imigracionih politika administracije predsjednika Donalda Trumpa, s ciljem da se spriječi dolazak imigranata koji bi mogli postati finansijski teret za američki sistem socijalne pomoći.

“Predsjednik Trump jasno je poručio da imigranti moraju biti finansijski samostalni. Ministarstvo vanjskih poslova provodi sveobuhvatnu reviziju politika i procedura kako bi se osiguralo da imigranti iz zemalja visokog rizika ne koriste socijalnu pomoć i ne postanu javni teret”, navodi se u saopćenju za javnost State Departmenta.

Od 21. januara 2026. godine Ministarstvo vanjskih poslova SAD neće izdavati imigrantske vize državljanima 75 “spornih” zemalja, među kojim su i Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Kosovo te Albanija.

Iako će podnosioci zahtjeva i dalje moći zakazivati i prisustvovati intervjuima, vize im neće biti izdate tokom trajanja pauze.

Izuzetak se odnosi na osobe s dvojnim državljanstvom koje apliciraju s pasošem zemlje koja nije na listi. Također, već izdate imigrantske vize neće biti opozvane.

State Department naglašava da se ova odluka ne odnosi na turističke vize, koje spadaju u kategoriju neimigrantskih viza, pišu Vijesti.ba.

