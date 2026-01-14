Velika Britanija otvara savjetnički ured u Ministarstvu odbrane BiH

Tom prilikom je Reilly predstavio novu savjetnicu UK za reformu odbrane u BiH Holly Campbell-Stevens, koja će prvi put imati ured u Ministarstvu obrane BiH.

Ministar Helez je uručio ključeve ureda za Campbell-Stevens te joj poželio uspjeh u predstojećem radu na jačanju sistema odbrane u BiH.

– Siguran da ćemo svi imati značajne koristi od suradnje sa savjetnicom Campbell-Stevens – rekao je Helez te naglasio da „njena prisutnost ovdje svjedoči o zajedničkoj posvećenosti izgradnji i jačanju snažnih odnosa između Bosne i Hercegovine i Ujedinjenog Kraljevstva. Savjetnici Campbell-Stevens bit će osigurani svi potrebni uvjeti za uspješan i nesmetan rad“.

Ambasador Reilly je istaknuo kako je Bosna i Hercegovina važan partner Ujedinjenom Kraljevstvu u sveukupnom euroatlantskom području, te da će se nastaviti s jakom potporom razvoju Oružanih snaga BiH, u skladu sa potrebama euroatlantskih integracija BiH i ciljevima NATO programa Partnerstva za mir.

– Naglašavam da je uloga savjetnice Stevens da djeluje kao Vaša savjetnica, i vjerujem da će svojim značajnim iskustvom iz sistema odbrane UK moći doprinijeti daljem razvju MO i OS BiH, ali i jačanju veza naše dvije države – rekao je Reilley.

Zamjenik ministra Galić je zahvalio na svim projektima pomoći koje omogućava Vlada UK.

– Reforma odbrane za nas je vrlo važan proces, koji treba rezultirati time da pripadnici OS BiH dobiju još bolje uvjete za provedbu svojih zadaća – rekao je Galić, te izrazio punu podršku savjetnici Stevens.

Tokom sastanka, razgovarano je o aktivnostima i planovima razvoja OS BiH, procesu provedbe dokumenta Pregleda obrane BiH, kao i daljnjim pravcima bilateralne vojne saradnje BiH i UK.

– Zahvaljujem Vladi UK na kontinuiranoj pomoći i snažnoj podršci razvoju OS BiH. Posebno im hvala na projektima jačanja uloge žene u OS BiH, uvođenju praksi ljudske sigrunosti te na preuzimanju uloge vodeće nacije u projekta usavršavanja naših pripadnika na polju zračne medicinske evakuacije (AIRMEDEVAC). To čini važan doprinos jačanju operativnih sposobnosti naših Oružanih snaga – zaključio je ministar Helez, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Ministarstva odbrane BiH.

