Sarajevo se guši u smeću: Kontejneri prepuni, brojne ulice u Starom Gradu još nisu očišćene od snijega

U Sarajevu je osvanulo veoma hladno nedjeljno jutro, a temperature su iznosile i do -6 stepeni.

Grad je okovan ledom, a brojne ulice u padinskim dijelovima Sarajeva, pogotovo u Starom Gradu još nisu očišćene od snijega koji je pao prošle nedjelje.



U Starom Gradu smo zatekli i brojne turiste koji su ogorčeni ovakvim stanjem.

Problem predstavljaju i neodgovorni vlasnici kuća na kojima se nalaze velike ledenice, a koji očito za time ne mare.

U ulici Koševo smo zatekli ekipu “Rada” koja je rezala stablo, kako se ne bi ponovile nemile scene s Grbavice, gdje je drvo usmrtilo ženu.

Novi problem u Sarajevu zadnjih dana je i to što su se sve ekipe usmjerile na čišćenje snijega, pa su evidentni problemi s odvozom smeća. Ono se gomila na sve strane, kontejneri su uglavnom prepuni.

