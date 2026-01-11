Sladić najavljuje preokret: Nakon ‘debelih minusa’ i ledenih dana, evo kada se temperature penju znato iznad nule…

Bh. meteorolog Nedim Sladić objavio je kakvo nas vrijeme čeka u narednim danima.

– Nakon ledenog početka nove radne sedmice, umjerenije zatopljenje je na vidiku od srijede. Na planinama slijedi postepeno topljenje snijega, a slično će biti i u nizinama. Padavine, u sedmici pred nama neće predstavljati problem, jer će biti rijetke – navodi Sladić.

Prema podacima Federalnog hidrometeorloškog zavoda, danas će u Bosni biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Lokalno može padati veoma slab snijeg. U većem dijelu Hercegovine danas vedro. Umjerene oblačnosti će biti na sjeveru Hercegovine. Vjetar je slab do umjerene jačine, sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Na području Hercegovine i jugozapadu Bosne bura. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -4 i 0°C, na jugu zemlje do 7°C.

U Sarajevu djelomično vedro. Najviša dnevna temperatura zraka oko -2°C, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

Međutim, za sutra se hajavljuju “debeli minusi” i zuzetno hladno vrijeme, sa jutarnjom temperaturom zraka od -13 do -6, na jugu do -2, a dnevna od -6 do 0, na jugu do 3 °C.

U utorak će biti pretežno oblačno vrijeme i nešto toplije. Jutarnja temperatura zraka kretat će se od -4 do 3, a dnevna od 3 do 9 °C.

A u srijedu, kako pokazuju i poodaci FHMZ-a, temperature zraka dižu se znatno iznad nule. I dalje će biti oblačno vrijeme, ali će jutarnje temperature iznositi od -2 do 4, a dnevne od 4 do 10, u sjevernim područjima Bosne i do 12 °C.

