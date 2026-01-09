Gdje je BiH na tržištu dronova?

Tržište dronova je u ekpanziji i vrijednost mu se mjeri u stotinama milijardi dolara. Dronovi se koriste u vojnom, komercijalnom te rekreativnom sektoru, a proizvodnja raste i u BiH i kod susjeda, gdje sve više razvijaju vlastite sisteme za proizvodnju.

Prema informacijama koje se mogu pronaći, u BiH dronove proizvode BNT TMiH Novi Travnik i jedna privatna tvrtka, a svaka od njih razvija dronove koji imaju sasvim drugačije aspekte.

– U BNT-u razvijaju tri tipa dronova FPV, koji objektivno imaju domet od par desetaka kilometara i mogu da nose odgovarajuću municiju. Na fotografijama koje su dostupne primijetio sam da nose tri ili više minobacačkih projektila 60 ili 82 milimetra, što, prema mom mišljenju, nije optimalno – kaže za „Dnevni avaz“ vojni ekspert prof. Berko Zečević.

„BH dron“ za civilnu i komercijalnu upotrebu. MO BiH

Dron druge firme, za koju ne zna gdje je locirana, a mogao se vidjeti kada je ministar odbrane BiH prezentirao, ima drugačiji koncept.

– Taj dron je s krilima, ima daleko veći radijus djelovanja, a u ovom momentu se specifira kao civilni aspekt – kaže prof. Zečević.

Problem komponenata

Međutim, kako naglašava, u cijeloj toj priči je diskutabilno to šta se ovdje proizvodi od komponenata, šta se uvozi. Objektivno, kaže, ovdje se može proizvoditi struktura tog drona od kompozitnih materijala. Problem je, navodi, druge komponente od motora i elektronike do upravljačkih i sistema za detekciju.

– To se mora uvoziti i može se uvoziti iz Kine, Evrope, SAD. Pitanje je kome će se ti proizvodi prodati. Ako prodajete zapadnim zemljama i zemljama koje su pod uticajem SAD, strogo se mora voditi računa da izvor odakle je nabavljena komponenta mora biti iz zemalja za koje ne postoji prepreka definirana u izjavama, da tako kažem, odgovarajućih državnih struktura SAD -naglašava prof. Zečević.

Srbija i Hrvatska

Zečević ukazuje na to da se i u Srbiji i u Hrvatskoj proizvodnja radi sistemski za razliku od BiH. Ta proizvodnja, podvlači, nije tajna i ne treba biti zamagljena na način kako to naše strukture objašnjavaju.

U Srbiji razvijaju više tipova dronova nazvanih „Komarac“ 1, 2, 3, a najavili su da će krajem marta ili početkom aprila biti otvorena prva velika fabrika dronova u toj zemlji.

Kada je riječ o Hrvatskoj, tamošnja kompanija „Orqa“ je jedan od ključnih evropskih igrača na rastućem globalnom tržištu. Tokom 2024. godine isporučili su više od 100.000 tzv. FPV dronova u 50 zemalja.

Brojevi tajna

Prema posljednjim informacijama, Vlada Crne Gore namjerava ući u saradnju s američkom kompanijom radi proizvodnje bespilotnih letjelica. Vojska Crne Gore je u ljeto 2024. godine nabavila prve vojne dronove.

Precizni podaci o broju dronova u susjednim zemljama, kao i BiH, teško su dostupni. Iako sve zemlje posjeduju različite vrste dronova, praktično, njihov tačan broj je tajna.

Slovenija proizvodi dronove visokog rejtinga kod korisnika, ali ne u vojnom već civilnom sektoru.

Facebook komentari