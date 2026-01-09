Raste broj oboljelih: Sedmično se u FBiH prijavi 10.000 slučajeva respiratornih infekcija

“Od početka decembra prošle godine bilježimo porast broja pacijenata koji se javljaju u ambulante primarne zdravstvene zaštite sa simptomima respiratornih bolesti. Ovaj porast je vođen cirkulacijom virusa gripe. Aktivnost gripe je u porastu tri do četiri sedmice ranije nego u prethodnim sezonama”, naveo je Musa.

Kaže da se cirkulacija respiratornog sincicijskog virusa (RSV) također polako povećava, s niskih nivoa od kraja decembra.

Ove sezone dominantna je gripa A, podtip A(H3N2). Filogenetska analiza sojeva A(H3N2) ukazuje na genetske promjene koje mogu utjecati na karakteristike virusa.

“U 52. sedmici 2025. godine bilježi se i povećanje broja hospitaliziranih zbog teških akutnih respiratornih infekcija. Među hospitaliziranim pacijentima, u jedinici za sentinel nadzor nad gripom u KCUS-u, skoro 25 posto pacijenata je pozitivno na gripu”, naglasio je Musa.

Tekuća sezona će, kako kaže, vjerovatno biti obilježena značajnim utjecajem gripe na obolijevanje, zbog nešto izmijenjenih karakteristika virusa.

Ističe i da je zaštita koju pruža vakcina protiv gripe i dalje značajna, naročito za rizične skupine – osobe starije od 65 godina i one s hroničnim oboljenjima, te da još uvijek nije kasno za vakcinaciju.

Druge preventivne mjere podrazumijevaju respiratornu higijenu i higijenu ruku, kao i poduzimanje mjera opreza pri pojavi simptoma kako bi se spriječilo širenje infekcije, naročito ako se u okruženju nalaze osobe koje pripadaju rizičnim skupinama, javlja FENA.

Facebook komentari