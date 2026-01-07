Za čišćenje snijega u Sarajevu angažovano 100 radnika s biroa

U skladu s dogovorom, planirano je zapošljavanje do 100 radnika na period do 60 dana, po osnovu ugovora o obavljanju povremenih i privremenih poslova. Radnici će prvenstveno biti angažovani na uklanjanju snijega na lokacijama gdje to nije moguće izvršiti standardnom mehanizacijom, nego se mora vršiti ručno. U periodima bez snježnih padavina, isti radnici bit će angažovani na poslovima održavanja komunalne čistoće na području Kantona Sarajevo.

– Obaveza KJKP Rad je da pokrene proceduru u najkraćem mogućem roku, kako bi dodatni radnici što prije bili raspoređeni na teren. Svjesni činjenice da obilne i dugotrajne snježne padavine, niske temperature, kao i specifičnosti urbanog prostora, predstavljaju dodatno opterećenje za sistem zimskog održavanja i komunalna preduzeća na terenu, Ministarstvo i nadležna preduzeća kontinuirano rade na jačanju operativnih kapaciteta kako bi se stanje unaprijedilo – navode iz resornog ministarstva.

Prema informacijama Kantonalne uprave civilne zaštite, ledena kiša i snježne padavine koje su padale tokom noći, osim problema u odvijanju saobraćaja na području Kantona, nisu prouzrokovale veće probleme u pružanju drugih komunalnih usluga. Nivoi vodostaja svih vodotoka na području KS su u kontinuiranom opadanju, dok su pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite KS imali tri manje intervencije.

Općinski štab civilne zaštite Stari Grad provodi 24-satno osmatranje terena na ugroženim područjima od klizišta, lokalitetima Curine njive, Knjeginjac i Bistrički potok, te kontinuiranu analizu i procjenu stanja na ugroženom području u cilju osiguranja provođenja pravovremenih mjera zaštite stanovništva i materijalnih dobara.

U protekla 24 sata, sva raspoloživa mehanizacija zimske službe KJKP Rad angažovana je na čišćenju saobraćajnica na području četiri gradske općine, u skladu sa nadležnostima preduzeća. Očišćene su saobraćajnice I i dijelom II prioriteta, a kada budu u cjelosti očišćene, pristupit će se čišćenju saobraćajnica III i IV prioriteta.

Snabdijevanje potrošača električnom energijom na području KS je uredno, osim pojedinih područja koja su bila planski isključena zbog izvođenja neophodnih radova na održavanju energetskih postrojenja. Svi potrošači su uredno snabdjeveni prirodnim gasom, dok je vodosnabdijevanje uredno, osim u dijelovima pojedinih naselja gdje se vrše planske popravke kvarova na vodovodnoj mreži, prenosi Avaz.

