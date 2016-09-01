Vučić avionom stigao u Mostar, dočekala ga Cvijanović

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je danas u Mostar, gdje ga je dočekala član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

Na Aerodromu Mostar Vučića su dočekali i ambasador Srbije u BiH Ivan Todorov i generalni konzul Srbije u Mostaru Vaso Gujić.

Vučić će tokom posjete Hercegovini prvo obići Manastir Svetog Vasilija Tvrdoškog i Ostroškog u Mrkonjićima zajedno sa rukovodstvom RS, a potom prisustvovati svečanosti povodom otvaranja bolnice “Sveti arhiđakon Stefan – 9. januar” u Trebinju.

Otvaranje je dio programa obilježavanja neustavnog praznika “Dana RS” 9. januara, pišu Vijesti.

