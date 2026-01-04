BiH

U BiH nove padavine i niske temperature

U BiH će danas biti oblačno vrijeme sa padavinama i niskim temperaturama od minus dva do pet stepeni Celzijusovih.

Padat će susnježica i snijeg, ponegdje će biti jačih snježnih padavina uz povećanje snježnog pokrivača, dok će na jugoistoku biti i kiše.

Na sjeveru i u Krajini očekuje se leden dan, dok će najmanje snijega biti u Podrinju.

U Hercegovini vjetrovito i oblačno sa obilnijom kišom, dok tokom dana može biti i grmljavine.

Duvaće slab do umjeren vjetar, prije podne na sjeveru pojačan sjevernih smjerova, u Hercegovini umjeren, na udare tokom jutra i jak južnih smjerova,pišu Vijesti

U Sarajevu oblačno vrijeme sa kišom. Tokom noći kiša može prelaziti u susnježicu i snijeg. Jutarnja temperatura oko -1, a dnevna oko 2 stepena.


