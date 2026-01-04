Promjena vremena u BiH: Kiša prelazi u snijeg, temperature u padu

Oblinije padavine u Hercegovini, centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne.

Visina novog snježnog pokrivača, uglavnom, između 10 i 25, na planinama do 40 cm. Vjetar u Bosni slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini umjeren do pojačan južni i jugozapadni.

Temperatura zraka u Bosni između -2 i 5, a u Hercegovini od 8 do 14 °C.

U Sarajevu oblačno vrijeme sa kišom, koja će preći u susnježicu i snijeg.

Jutarnja temperatura oko 2, a dnevna oko 0 °C. U ostatku dana temperatura u padu,pišu Vijesti

Facebook komentari