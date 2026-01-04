BiH

Promjena vremena u BiH: Kiša prelazi u snijeg, temperature u padu

5.4K  
Objavljeno prije 1 sat

U našoj zemlji danas se očekuje oblačno vrijeme sa kišom u Hercegovini, kišom i snijegom u Bosni.

Snijeg - Teretnjaci.ba

Oblinije padavine u Hercegovini, centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne.

Visina novog snježnog pokrivača, uglavnom, između 10 i 25, na planinama do 40 cm. Vjetar u Bosni slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini umjeren do pojačan južni i jugozapadni.

Temperatura zraka u Bosni između -2 i 5, a u Hercegovini od 8 do 14 °C.

U Sarajevu oblačno vrijeme sa kišom, koja će preći u susnježicu i snijeg.

Jutarnja temperatura oko 2, a dnevna oko 0 °C. U ostatku dana temperatura u padu,pišu Vijesti


Teme:, ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh