Snijeg će padati danima, stižu nam i minusi: Evo gdje se očekuju najveće padavine

Pretežno oblačno vrijeme očekuje se danas u Bosni i Hercegovini, uz kišu, a na planinama snijeg. U sjevernim područjima Bosne kiša će postepeno preći u susnježicu ili snijeg. Tokom poslijepodneva padavine će slabiti i prestati u većini krajeva. Vjetar će biti slab do umjeren, uglavnom južni i jugozapadni, a dnevna temperatura zraka kretat će se od 2 do 8 stepeni, dok će na jugu dosezati do 14 stepeni Celzijusa.

U nedjelju se prognozira oblačno vrijeme s kišom u Hercegovini, te kišom i snijegom u Bosni. Najobilnije padavine očekuju se u Hercegovini, te u centralnim, istočnim i zapadnim dijelovima Bosne. Visina novog snježnog pokrivača uglavnom će iznositi između 10 i 25 centimetara, a na planinama do 40 centimetara. Vjetar u Bosni će biti slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, dok će u Hercegovini puhati umjeren do pojačan južni i jugozapadni. Temperature u Bosni od -2 do 5 stepeni, a u Hercegovini od 8 do 14 stepeni.

U ponedjeljak se nastavlja oblačno vrijeme s kišom u Hercegovini, te kišom i snijegom u Bosni. Vjetar slab, u Bosni sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini južni i jugoistočni. Jutarnje temperature od -5 do 1 stepen, na jugu od 6 do 10, a dnevne od -2 do 4, na jugu od 8 do 12 stepeni.

Slične vremenske prilike očekuju se i u utorak i srijedu, uz oblačno vrijeme, kišu u Hercegovini i snijeg u Bosni. Temperature će se kretati od -4 do 3 stepena u Bosni, dok će na jugu dosezati od 7 do 13 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorloškog zavoda BiH.

Facebook komentari