Četiri kritična dana, prijeti kolaps: Upozorenje FUCZ zbog opasnosti od posljedica najavljenih obilnih padavina

Federalna uprava Civilne zaštite upozorila je na realnu opasnost od posljedica djelovanja najavljenih kišnih oborina na području Federacije Bosne i Hercegovine u naredna četiri dana počevši od noćas 03/04.01.2026.godine.

Prema raspoloživim meteorološkim prognozama, očekuju se: – izrazito obilne padavine kiše na jugu Federacije BiH, lokalno i preko 200 l/m², uz realnu opasnost od bujičnih poplava, klizišta i izlijevanja vodotoka, te – intenzivne snježne padavine u ostalim dijelovima Federacije BiH, koje mogu uzrokovati saobraćajne kolapse, prekide u snabdijevanju električnom energijom, otežan pristup naseljenim mjestima i ugrožavanje života i zdravlja stanovništva.

S tim u vezi, preporučuje se svim nadležnim organima civilne zaštite nižih nivoa vlasti, javnim preduzećima, službama i institucijama da bez odlaganja poduzmu sljedeće mjere: 1. Stavljanje svih raspoloživih snaga i sredstava civilne zaštite u stanje povećane pripravnosti, uključujući profesionalne jedinice kao i druge službe zaštite i spašavanja. 2. Provođenje preventivnih mjera s ciljem zaštite ljudi, stambenih i drugih objekata, infrastrukture i materijalnih dobara, u skladu sa planovima zaštite i spašavanja. 3. Pojačan nadzor vodotoka, nasipa, kritičnih tačaka i područja sklonih poplavama i klizištima, te pravovremeno informisanje nadležnih službi i stanovništva. 4. Pripremu mehanizacije, opreme i ljudstva za eventualno hitno djelovanje i intervencije. 5. Kontinuiranu komunikaciju i koordinaciju sa Federalnom upravom civilne zaštite, kao i međusobnu razmjenu informacija.

Posebno se JP Ceste Federacije BiH zadužuje da osigura: – stalnu prohodnost magistralnih i regionalnih puteva, – pripravnost zimske službe, mehanizacije i posipnog materijala, – brzo reagovanje u slučaju zastoja, odrona, snježnih nanosa i drugih ugrožavanja sigurnosti saobraćaja.

Agencije za vodna područja slivova rijeke Save i Jadranskog mora pozivaju se da: – pojačaju praćenje hidrološkog stanja, – poduzmu mjere u okviru svojih nadležnosti radi regulacije i kontrole vodostaja, – pravovremeno dostavljaju informacije o eventualnim opasnostima i prekoračenjima kritičnih nivoa.

Naglašavamo da je pravovremeno i odgovorno djelovanje svih subjekata sistema zaštite i spašavanja od ključnog značaja za spriječavanje ili ublažavanje posljedica mogućih prirodnih nesreća. Federalna uprava civilne zaštite nastavit će kontinuirano pratiti stanje na terenu i po potrebi, poduzimati dodatne mjere u skladu sa zakonskim ovlaštenjima, ističu iz FUCZ.

