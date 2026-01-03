Uvode se carine na kupovinu s Temua: Evo šta to znači za kupce iz BiH

Ministri finansija država članica Evropske unije (EU) nedavno su odlučili uvesti novu carinu od tri eura na pošiljke male vrijednosti koje stižu u Evropu. Cilj je djelomično ograničiti uvoz jeftinih kineskih proizvoda putem internetskih trgovina poput Sheina i Temua.

Carina će biti vezana uz pojedinačne vrste proizvoda i primjenjivat će se od 1. jula, a ostaje na snazi dok Evropska unija (EU) ne pronađe trajno rješenje za ukidanje izuzeća od carine za internetske kupnje ispod 150 eura, saopćilo je Vijeće EU-a (Council of the EU) u zajedničkoj izjavi 27 vlada.

Grupa planira ukinuti izuzeće do 2028. godine kao dio obnove carinskog sistema, ali zabrinutost zbog dampinškog uvoza kineske robe povećava pritisak na Uniju da djeluje brže.

– Ova privremena mjera odgovara na činjenicu da takvi paketi trenutno ulaze u EU bez carine, što dovodi do nelojalne konkurencije za prodavače iz EU, rizika za zdravlje i sigurnost potrošača te visoke razine prijevara i ekoloških problema – napisalo je vijeće.

Carina će se primjenjivati na pojedinačne vrste proizvoda, određene šesteroznamenkastim tarifnim oznakama. To znači da će 10 pari čarapa izrađenih od istog materijala biti podložno carini od 3 eura, dok će pet pari vunenih čarapa i pet pari pamučnih čarapa biti podložno carini od 6 eura, jer se smatraju dvjema različitim vrstama proizvoda.

Irski zastupnik EU-a Beri Endruz (Barry Andrews), koji je predložio carinu od 5 eura po paketu, rekao je da pozdravlja sporazum i da bi zemlje EU trebale dodatno povećati carine ako se poplava jeftinih pošiljki ne zaustavi. Online platforme poput Temua, Sheina, AliExpressa, Amazona i drugih šalju odjeću, obuću i dodatke iz kineskih tvornica direktno europskim kupcima po izuzetno niskim cijenama.

Očekuje se da će ukidanje izuzeća od carine udvostručiti broj pošiljki male vrijednosti u Evropsku uniju (EU) na 4,6 milijardi do 2024. godine, pri čemu će više od 90 posto paketa dolaziti iz Kine. Prema nedavnim procjenama, udio uvoza je prošle godine bio još veći. Nove carine pozdravili su i europski trgovci.

Na Bosnu i Hercegovinu (BiH) se ova pravila ne odnose, osim ako bh. vlasti ne odluče drugačije.

