Zrak jutros nezdrav za stanovništvo na području Sarajeva, Zenice, Kaknja, Visokog, Ilijaša

Uprkos vremenskim promjenama i padavinama koje su zahvatile cijelu zemlju kvalitet zraka jutros je nezdrav za stanovništvo na području glavnog grada Bosne i Hercegovine, te na području Kaknja, Ilijaša, Visokog i Zenice.

Indeks kvaliteta zraka jutros u 9.00 sati u Kaknju je iznosio 175, u Sarajevu 161, Ilijašu, 160, Visokom 159 te u Zenici 155.

Na području navedenih gradova moguća je pojava pojačanih simptoma i intenziteta bolesti kod osoba s bolestima srca i disajnih organa, poput astme. Svi ostali bi mogli početi osjećati negativan utjecaj zagađenja na zdravlje.

Sljedeće grupe trebaju smanjiti bilo kakve vanjske fizičke aktivnosti: plućni i srčani bolesnici, trudnice, djeca i starije osobe. Produžena ili veća naprezanja tokom boravka vani trebali bi izbjegavati i svi ostali.

Za osjetljive grupe stanovništva zrak je nezdrav na području Travnika u kojem je indeks kvaliteta zraka u 9.00 sati iznosio 132, Banjaluke gdje je indeks kvaliteta zraka iznosio 117, te Vogošće i Hadžića sa izmjerenim indeksima 113 i

103, navedeno je na web stranici nevladine organizacije Ekoakcija.

Kvalitet zraka jutros je dobar na Ivan-sedlu gdje je indeks kvaliteta u 9.00 sati iznosio 46, Mostara 45, Bihaća 32, te

Livna sa indeksom kvaliteta 13.

Indeks kvalitete zraka temelji se na mjerenju čestica ( PM2.5 i PM10), ozona (O3), dušikovog dioksida (NO2), sumpornog dioksida (SO2) i emisije ugljičnog monoksida (CO).

PM – “particulate metter” ili partikularne su vrlo sitne i golom oku nevidljive čestice, a broj označava njihovu veličinu.

Vrijednost indeksa kvaliteta zraka od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav i više od 300 je opasan po zdravlje.

