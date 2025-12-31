Mnoge trgovine u FBiH će raditi 2. januara: Vlada donijela odluku na zahtjev poslodavaca

Prijedlog da 2. januar bude radni došao je od Federalnog ministarstva trgovine, a na inicijativu Udruženja poslodavaca FBiH, koje je istaknulo potrebu da građanima bude osigurana dostupnost osnovnih životnih namirnica s obzirom na veći broj uzastopnih neradnih dana početkom januara.

Odluka o određivanju prodajnih objekata koji su dužni raditi u vrijeme praznika donesena je na hitnoj telefonskoj sjednici.

U Odluci se navodi da će prodajni objekti organizovati rad u minimalno potrebnom obimu, u skladu sa stvarnim potrebama tržišta, kako bi se osigurala dostupnost robe građanima, uz racionalno korištenje radnih kapaciteta.

Istovremeno, Odlukom je predviđena organizacijska fleksibilnost, te prodajni objekti koji mogu osigurati neprekidnost snabdijevanja putem ranije osiguranih zaliha ili drugih organizacionih rješenja, nisu obavezni raditi na navedeni dan.

“Cilj ove odluke je zaštita javnog interesa, stabilnost tržišta i osiguranje osnovnih uslova za nesmetano funkcionisanje svakodnevnog života građana Federacije Bosne i Hercegovine tokom prazničnog perioda”, navodi se iz Vlade FBiH.

U suštini, 2. januar ostaje neradni dan i državni praznik, ali će mnoge trgovine morati raditi.

Sindikat radnika u trgovini FBiH obratio se pismom Vladi FBiH, a pismo je naslovljeno premijeru Nerminu Nikšiću i resornom ministru Amiru Hasičeviću, u kojem negoduju zbog toga što moraju raditi 2. januara.

Oni ističu da su mnogi radnici o tome obaviješteni još jučer, prenosi Klix.

