Podignuta nova optužnica protiv Mevlida Jašarevića: Prijetio policajcima u zatvoru u Vojkovićima

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Mevlida Jašaravića, ranije osuđenog za teroristički napad u Sarajevu, zbog prijetnji službenim licima.

Iz Tužilaštva su saopštili da se Jašarević, koji se nalazi na izdržavanju zatvorske kazne u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera u BiH u Istočnom Sarajevu, terete da je u dva navrata prema službenicama zavoda koje su obavljale službene radnje upućivao verbalne i fizičke prijetnje u namjeri i sa ciljem da ih spriječi i ometa obavljanje službenih radnji u vezi sa mjerama zabrane obavljanja poziva i pisanih kontakata tokom izdržavanja kazne, koje su mu tokom 2025. godine više puta izrečene.

– Optuženi se tereti da je silom i prijetnjom da će direktno upotrijebiti silu, pokušao spriječiti službeno lice u institucijama Bosne i Hercegovine, u vršenju službene radnje koju je preduzelo u okviru svojih ovlaštenja – navodi se u saopštenju.

Jašarević je optužen za sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje. On je osuđen na 15 godina zatvora zato što je kao član takozvane vehabijske zajednice u Gornjoj Maoči, kako bi izrazio nezadovoljstvo položajem te i sličnih zajednica u zemlji, Evropi i svijetu, izvršio teroristički napad na zgradu Ambasade Sjedinjenih Američkih Država 28. oktobra 2011. godine.

Jašarević se, kako stoji u presudi, dovezao u Opel Kadettu sa Dinom Pečenkovićem i Munibom Ahmetspahićem do sarajevskog naselja Stup, te je presjeo na tramvaj kako bi došao do zgrade Ambasade, nakon čega je iz automatske puške u razdoblju od 50 minuta ispalio zasigurno oko 105 metaka na objekat, te tom prilikom glasno izgovarao prijetnje službenicima Ambasade.

Teško je u obje noge ranio policajca Mirsada Velića koji je osiguravao zgradu Ambasade, a na samom objektu je načinjena šteta od oko 100.000 dolara, dok su Jašarevića, kako je navedeno u presudi, neutralizirali pripadnici Specijalne jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (MUP KS).

