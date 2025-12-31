BiH

Oglasila se Civilna zaštita HNŽ: Oprez od 3. do 7. januara

Objavljeno prije 58 minuta

Zbog najava nestabilnih vremenskih prilika u prvim danima siječnja, Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNŽ uputila je apel građanima na pojačan oprez, osobito u prometu i pri kretanju na otvorenom.

Povod apelu je prognoza mostarskog meteorologa Zorana Zadre, koji je upozorio da se od 3. do 7. januara u dijelovima regije, uključujući Hercegovinu, mogu očekivati obilne oborine, uz povećan rizik od lokalnih poplava i odrona. Prema najavama, od 6. siječnja moguć je i prodor hladnog zraka, što bi u pojedinim područjima moglo dovesti do snijega i dodatnog pogoršanja uvjeta na cestama.

Iz Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNŽ-a na svojoj Facebook stranici apeliraju na građane na odgovorno ponašanje u prometu u novogodišnjoj noći i početkom 2026. godine, uz obvezno korištenje propisane zimske opreme te bez upravljanja vozilima u alkoholiziranom stanju.

Kako su istaknuli, sve nadležne službe bit će u punoj pripravnosti i na raspolaganju građanima u slučaju ostvarenja najavljenih vremenskih prognoza, prenosi Novi.


