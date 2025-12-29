Premijer Pivić: Vlada ZDK ostvarila značajne rezultate u protekloj godini

Vlada Zeničko-dobojskog kantona ostvarila je značajne rezultate u protekloj godini, dok učinci u dvije godine mandata potvrđuju stabilno, odgovorno i razvojno upravljanje Kantonom, izjavio je premijer ZDK Nezir Pivić na godišnjoj konferenciji za medije.

– Dvije godine mandata koje su iza nas pokazuju da strateške smjernice i programski prioriteti koje smo postavili u potpunosti provodimo. Rezultat toga su danas bolja sigurnost, kvalitetnije obrazovanje, snažnija privreda i unaprijeđen zdravstveni sistem – naglasio je Pivić.

Plod timskog rada

Premijer je istakao da su ostvareni rezultati plod timskog rada i jedinstva unutar Vlade.

– Mi smo tim i djelujemo kao tim. Od prvog dana rada Vlade ZDK imamo odličnu međusobnu komunikaciju i saradnju, a sve finansijske obaveze izvršavali smo uredno i na vrijeme – poručio je Pivić.

Poseban fokus tokom godine bio je na oblasti sigurnosti. Budžet Ministarstva unutrašnjih poslova iznosio je 91,2 miliona KM, što je povećanje od 18 miliona KM u odnosu na prethodnu godinu. Policijski službenici opremljeni su novim uniformama, modernizovanim naoružanjem i oklopnim vozilima, a ZDK je postao prvi kanton u BiH koji je nabavio helikopter.

– Helikopter će služiti Civilnoj zaštiti, MUP-u i zdravstvenom sektoru, čime dodatno jačamo spremnost institucija u kriznim situacijama – naglasio je premijer.

Tokom godine nastavljen je i proces kadrovskog jačanja policije, uz zapošljavanje novih službenika i konkurs za prijem još 195 policajaca i mlađih inspektora.

Zdravstvo je bilo jedan od ključnih prioriteta Vlade. Pokrenuti su projekti energetske efikasnosti u Kantonalnoj bolnici Zenica, započeta je izgradnja nove bolnice vrijedne oko 500 miliona KM, te su izdvojena sredstva za edukaciju ljekara.

U oblasti obrazovanja, sporta i studentskog standarda uloženo je više od 20 miliona KM.

– Drugu godinu zaredom osigurali smo besplatne udžbenike za sve osnovce i značajno ulagali u škole, stipendije i sport – naglasio je premijer. Dodijeljeno je ukupno 2.880 stipendija, dok je za studentski smještaj i standard izdvojeno oko pet miliona KM. Za sport je ukupno izdvojeno 5,15 miliona KM – kazao je Pivić.

Pozitivni pokazatelji

Kada je riječ o privredi, ZDK bilježi izuzetno pozitivne ekonomske pokazatelje. Prema riječima premijera Pivića, vrijednost investicija koje su u toku prelazi milijardu konvertibilnih maraka, a njihov puni efekat tek će doći do izražaja.

ZDK je ostvario pokrivenost uvoza izvozom od 106,7 posto, indeks industrijske proizvodnje od 109,9, te rast broja stranih turista od 38,3 posto. Privreda je dodatno podržana kroz više od 12 miliona KM poticaja, dok je u poljoprivredi realizovan rekordan budžet od 6,59 miliona KM.

U oblasti zaštite okoliša izrađen je Registar kućnih ložišta, kao osnova za projekat njihove zamjene uz sufinansiranje građana.

Socijalna politika ostala je u fokusu rada Vlade. Za porodiljne naknade izdvojeno je 49 miliona KM, dok je više od 34.500 penzionera prvi put dobilo jednokratnu pomoć od 100 KM, kao i više od 11.000 demobilisanih boraca. Za brigu o branilačkoj populaciji osigurano je više od 22,8 miliona KM.

Zaključujući obraćanje, Pivić je naglasio da Vlada ZDK ostaje fokusirana na rad u interesu građana.

– Radimo posao za budućnost. Ne osvrćemo se na prepreke koje uglavnom dolaze sa drugih nivoa vlasti, već nalazimo načine da budemo korisni građanima i da radimo najbolje što možemo – naglasio je premijer Nezir Pivić.

