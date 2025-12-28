Poznat identitet Sarajlije koji je napao medicinske sestre: Dolazim da ih…

U petak se u u Službi porodične medicine Doma zdravlja Kantona Sarajevo u općini Novi Grad desio napad na tri medicinske sestre tokom radnog vremena.

Kako je Crna Hronika već pisala, incidentu je prethodio višemjesečni obrazac zlostavljanja, prijetnji i neprimjerenog ponašanja jednog pacijenta, što je ranije u više navrata prijavljivano policiji.

Kako nezvanično saznaje Crna Hronika , riječ je o Sarajliji Eldinu Dizdareviću koji je već mjesecima prijetio osoblju Doma zdravlja. To potvrđuju i njegove objave na društvenim mrežama. On je na TikToku, Instagramu i Facebooku objavljivao sadržaj preko kojeg se moglo naslutiti da će se napad zaista i dogoditi.

Mjesecima je prijetio, ali nadležni nisu reagovali.

– Evo doktori misle da ja dolazim zbog Apaurina kod njih, hej. Dolazim da ih je**m u mozak , i da uzimam pare preko njih – neke su od poruka koje je pisao Dizdarević.

Dizdarević je od ranije poznat policiji po sličnim prijavama, a građani za CH govore da je “konzument opojnih sredstava i da je bio na liječenju”.

Podsjećamo, Dizdarević je u incidentu razbijao inventar i pokušao fizički nasrnuti na uposlenice.

Teže posljedice po medicinske sestre je spriječio jedan od zaposlenika koji je priskočio u pomoć.

Motiv za napad bio je to što su medicinske sestre odbile nezakonit zahtjev za izdavanje kontrolisanih medikamenata.

Iz Sindikata zdravstva Kantona Sarajevo i JU Dom zdravlja KS poručili su kako zdravstveni radnici ne smiju biti izloženi stalnim prijetnjama, fizičkim napadima i ponižavajućem tretmanu na radnom mjestu.

Ministar zdravstva Kantona Sarajevo (KS) Enis Hasanović rekao je da je napad na zdravstvene radnike neprihvatljiv i duboko uznemirujući.

