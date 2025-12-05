Federacija BiH dobija aplikaciju koja pokazuje gdje su najjeftinije namirnice: Sve cijene na jednom mjestu – uporedite ih!

Federacija BIH bi uskoro trebala dobiti aplikaciju za praćenje cijena osnovnih životnih namirnica, po uzoru na već postojeću aplikaciju o cijenama goriva.

Potvrdio je ovo nedavno u Vijesti.ba podcastu federalni ministar trgovine Amir Hasičević. Sve će se odvijati u okviru Zakona o zaštiti potrošača, prenosi Biznis.ba.

– Usporedicijene.ba, tako će se zvati aplikacija koja će od 31. decembra biti u beta verziji. Omogućit ćemo uvid u krajnje maloprodajne cijene potrošačima za određene osnovne vrste namirnica, po objektima. Ogroman je to posao, ali imat ćete mogućnost da kažete, jedan artikal ili korpa od 70 artikala, i kažeta je stanujem tu i tu, a aplikacija će vam reći u kojem objektu su kakve cijene – kaže Hasičević.

Dodaje da to povećava konkurentnost, što se pokazalo kroz FMT Oil aplikaciju gdje se porede cijene goriva.

– I danas imate po 25 pfeninga razlike između najmanje i najveće cijene dizela. Zamislite neko ko taksira u Sarajevu, njemu je to jako bitna informacija. I ovdje ćemo uraditi tako – kaže Hasičević.

Novost su i elektronske deklaracije.

– Kroz kod ćete moći direktno da provjerite osnovne sastojke, alergene i slično. Jer smo imali da se ljudima lažno predstavlja nešto kao gluten free, a onda ljudi imaju velike probleme – pojašnjava Hasičević.

Facebook komentari