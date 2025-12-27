Islamska zajednica u BiH i o skandaloznom prilogu RTRS-a: Prijetnja miru i širenje mržnje

lamska zajednica u Bosni i Hercegovini, svjesna svetosti slobode i mira, pozvala je danas sve odgovorne aktere koji raspolažu političkim, institucionalnim i društvenim mehanizmima da na vrijeme zaustave politike, institucije i pojedince čije djelovanje predstavlja prijetnju miru.

U hutbi, koja je danas pročitana u džamijama širom Bosne i Hercegovine, upozorava se na sve učestalije i koordinirane kampanje protiv Bošnjaka zbog njihove pripadnosti islamu, uz poruku da normalizacija govora mržnje i relativizacija zločina ne smiju postati prihvatljiv društveni obrazac.

– Mi, koji smo bili žrtve agresije i genocida, s razlogom cijenimo mir i razumijevamo poruke svetog mjeseca redžeba. Zato nas s pravom brine očita kampanja kojoj smo svjedočili ovih dana, a kojom u svjetskim sjedištima moći i medijima kleveću Bošnjake zbog njihove pripadnosti islamu – istaknuto je u hutbi.

Ocjenjuje se kako uvrede islama i identiteta Bošnjaka, te sijanje nepovjerenja prema njima i njihovoj domovini ne mogu postati „novo normalno“ i nešto na šta će se svi naviknuti.

– Veličanje i slavljenje ratnih zločinaca i njihovih politika, prizivanje nekih novih Srebrenica i plaćenog lova na našu djecu sa sarajevskih brda, te osporavanje Bošnjaka kao suverenog političkog evropskog naroda i njegovog prava da slobodno živi siguran od novih zločina u svojoj domovini Bosni i Hercegovini, nisu put u stabilnost i bolju budućnost ovih prostora. To je očita prijetnja miru. Zato se ne smijemo umoriti od potrage za saveznicima i prijateljima u domovini, regionu i svijetu koji shvataju da ove ideologije zla nisu samo naš problem, nego izazov kojem se zajedno trebamo suprotstaviti – navodi se u hutbi.

Jasno je poručeno da Bošnjaci, ako cijene mir, i ako su ga spremni braniti, ne mogu nezainteresovano posmatrati kako se nekažnjeno šire najgori oblici govora mržnje prema islamu i muslimanima.

– Svakom zločinu prethodi stvaranje slike o drugome kao opasnosti, onome ko ne pripada „našem“ prostoru „našoj“ vjeri kulturi ili civilizaciji. Uvrede, omalovažavanja, potcjenjivanje i diskriminacija imaju za cilj normalizaciju ovakvog odnosa i navikavanje javnosti, ali i žrtava, na prihvatanje takvog odnosa koji ih ponižava i pretvara u metu. Nakon toga slijedi dehumanizacija kao posljednji korak prije opravdavanja svakog oblika nasilja i agresije. Na nama je da ovo zlo prepoznamo dok nastaje i raste, da na njega upozoravamo i da mu se na sve načine suprotstavimo – istaknuto je.

Dodaje se kako je neprihvatljivo da se Bošnjacima pokušava osporiti pravo da glasaju na izborima, da kupuju stanove i da koriste svoj jezik na velikom dijelu bosanskohercegovačke teritorije.

– Slobodu i mir koje uživamo mi smo skupo platili da bismo nijemo posmatrali kako se ovdje sije neko novo sjeme razdora i sukoba. Zato, kao Islamska zajednica i kao ljudi vjere – svjesni svetosti slobode i mira, pozivamo sve one koji su odgovorni i koji imaju instrumente da na vrijeme zaustave ove politike, institucije i pojedince koji svojim postupcima prijete miru. Odgovorni političari, mediji, akademska zajednica, ali i naša dijaspora i prijatelji u svijetu imaju obavezu suprotstaviti se ovim narativima i učiniti sve kako bi se čula istina o nama i našoj domovini – poručeno je, između ostalog, u današnjoj hutbi.

Facebook komentari