Tužilaštvo Kantona Sarajevo traži pritvor za Muhameda Ajanovića, Dalili Hakalović predložene mjere zabrane

Postupajući tužilac Tužilaštva Kantona Sarajevo predložio je Općinskom sudu u Sarajevu određivanje jednomjesečnog pritvora osumnjičenom Muhamedu Ajanoviću.

Pritvor mu je predložen zbog opasnosti od bjekstva, opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao utjecati na svjedoke i saučesnike, prikriti dokaze, ometati krivični postupak i ponoviti krivično djelo.

Osumnjičenoj Dalili Hakalović predložene su mjere zabrane. Zabrana obavljanja funkcije glavne prosvjetne inspektorice, zabrana ulaska u KUIP, zabrana napuštanja boravišta i zabrana sastajanja i komuniciranja sa svjedocima i osumnjičenima.

Podsjetimo, oni su uhapšeni u okviru akcije “Koverta”.

Facebook komentari