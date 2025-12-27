BiH

Tužilaštvo Kantona Sarajevo traži pritvor za Muhameda Ajanovića, Dalili Hakalović predložene mjere zabrane

Objavljeno prije 11 minuta

Pritvor mu je predložen zbog opasnosti od bjekstva, opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao utjecati na svjedoke i saučesnike

Postupajući tužilac Tužilaštva Kantona Sarajevo predložio je Općinskom sudu u Sarajevu određivanje jednomjesečnog pritvora osumnjičenom Muhamedu Ajanoviću.

Pritvor mu je predložen zbog opasnosti od bjekstva, opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao utjecati na svjedoke i saučesnike, prikriti dokaze, ometati krivični postupak i ponoviti krivično djelo.

Osumnjičenoj Dalili Hakalović predložene su mjere zabrane. Zabrana obavljanja funkcije glavne prosvjetne inspektorice, zabrana ulaska u KUIP, zabrana napuštanja boravišta i zabrana sastajanja i komuniciranja sa svjedocima i osumnjičenima.

Podsjetimo, oni su uhapšeni u okviru akcije “Koverta”.


