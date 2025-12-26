Pravosnažno zaplijenjena imovina Nenada Nešića u Crnoj Gori

Specijalno državno tužilaštvo saopćilo je da je vijeće Višeg suda u Podgorici rješenjem Kvs br. 397/25, od 16. decembra ove godine, odbilo kao neosnovanu žalbu izjavljenu u korist okrivljenog Nešića, za produženo krivično djelo pranje novca, i njegove supruge i rođenog brata M.N. i P.N..
Odbijena je žalba protiv rješenja sudije za istragu tog suda, od 17. marta ove godine, kojim je, po predlogu Specijalnog državnog tužilaštva, u odnosu na njihovu nepokretnu imovinu određena privremena mjera obezbjeđenja, jer postoji osnovana sumnja da je stečena kriminalnom djelatnošću.
– Time je pravosnažna zabrana raspolaganja okrivljenom u odnosu na dva luksuzna stana u Tivtu, površine 163,55 i 182,46 m2, sa dva garažna mjesta, njegovoj supruzi u odnosu na stan u Budvi, površine 74 m2, sa garažom i njegovom rođenom bratu u odnosu na građevinsku parcelu površine 1395 m2, u mjestu Buljarice, uz zabilježbu svih zabrana u katastru nepokretnosti – saopštio je SDT.
Po nalogu Tužilaštva BiH bivši ministar sigurnosti BiH uhapšen je tačno prije godinu, a u maju je napustio pritvor. Nešić je tada uhapšen sa još nekoliko osoba zbog sumnje da su kao rukovodioci JP Putevi RS počinili krivična djela pranje novca, zloupotreba službenog položaja.