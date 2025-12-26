Vlada RS-a donijela odluku o povećanju minimalca: 1.000 KM osnovna, a 1.450 KM za one s fakultetskom diplomom

Kako je saopšteno iz Vlade RS-a, neto platu od 1.000 KM dobit će svi zaposleni koji rade poslove za čiji angažman se izričito ne zahtijeva određeni nivo obrazovanja.

Za poslove za čije obavljanje se zahtijeva najmanje stečeno srednje obrazovanje u trajanju od tri godine, minimalna plata se utvrđuje u bruto iznosu od 1558.19 KM, odnosno u neto iznosu od 1050 KM.

Što se tiče poslova za čije obavljanje se zahtijeva najmanje stečeno srednje obrazovanje u trajanju od tri godine, minimalna plata će iznositi 1672.13 KM bruto, odnosno 1.100 KM neto.

Minimalna plata za poslove za čije obavljanje se zahtijeva najmanje stečeno više obrazovanje, minimalna plata će iznositi 2081,97 KM bruto, odnosno 1.350 KM neto.

Na kraju, za poslove za čije obavljanje se zahtijeva najmanje stečeno visoko obrazovanje utvrđuje se u bruto iznosu od 2245.90 KM, odnosno u neto iznosu od 1.450 KM, navodi se u saopštenju Vlade RS-a.

Kako je riječ o odluci vlade, neće biti potrebna rasprava i potvrda u Narodnoj skupštini RS-a, prenosi Klix.

(24sata.info)

Facebook komentari