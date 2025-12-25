Velika prevara: Kako je Bosanac ojadio Hrvatsku za više od dva miliona KM?

Dubrovačka policija prijavila je 48 godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine zbog sumnje da je nizom krivičnih djela iz oblasti privrednog kriminala oštetio državni budžet za više od 1,3 miliona eura.

Policija je saopćila da je osumnjičeni, kao osnivač i odgovorna osoba privrednog društva iz Opuzena, od početka 2019. do kraja 2020. godine u knjigama ulaznih računa evidentirao veći broj neistinitih i nevjerodostojnih računa koje je izdalo drugo preduzeće, a u kojima je bio iskazan pretporez. Te račune je potom prikazivao u PDV prijavama za 2019. i 2020. godinu kako bi neosnovano odbio više od 728.000 eura pretporeza.

Istovremeno je sačinio veći broj neistinitih izlaznih računa prema različitim kupcima sa obračunatim PDV om u iznosu većem od 628.000 eura. Te račune je djelimično evidentirao u poslovnim knjigama, dok su ih druga preduzeća kupci koristila kao osnov za umanjenje vlastitih poreznih obaveza kroz odbitak pretporeza.

Policija navodi i da osumnjičeni nije vodio poslovne knjige niti je podnosio godišnje finansijske izvještaje, čime je dodatno prekršio zakonske obaveze.

Zbog sumnje da je počinio više krivičnih djela utaje poreza ili carine, pomaganja u utaji poreza ili carine, krivotvorenja službene ili poslovne isprave te povrede obaveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga, protiv njega je podnesena krivična prijava nadležnom državnom tužilaštvu, saopćila je Dubrovačko neretvanska policija, prenosi Hina.

