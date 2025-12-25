BiH

Isak prijavio člana svoje stranke: Govorio da zna ministra i uzimao novac za zaposlenje u FUP-u?

6.1K  
Objavljeno prije 1 sat

Njega je prijavio sam ministar Isak, jer je koristio njegovo ime, tvrdeći da on nije imao ništa s tim

Pripadnici FUP-a uhapsili su Hazira Mahmutovića iz stranke Snaga naroda iz Olova, jer je obećavao zaposlenje u FUP-u pozivaju se na poznanstvo s ministrom Ramom Isakom.

On se tereti za krivično djelo “Prevara”, a navodi se da je zabludu doveo više osoba obećavajući im zaposlenje, a zauzvrat je tražio novac.

Njega je prijavio sam ministar Isak, jer je koristio njegovo ime, tvrdeći da on nije imao ništa s tim.

On se trenutno nalazi u prostrijama Tužilaštva TK, gdje će se nakon ispitivanja odlučivati o daljim mjerama i radnjama.


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh