Isak prijavio člana svoje stranke: Govorio da zna ministra i uzimao novac za zaposlenje u FUP-u?

Pripadnici FUP-a uhapsili su Hazira Mahmutovića iz stranke Snaga naroda iz Olova, jer je obećavao zaposlenje u FUP-u pozivaju se na poznanstvo s ministrom Ramom Isakom.

On se tereti za krivično djelo “Prevara”, a navodi se da je zabludu doveo više osoba obećavajući im zaposlenje, a zauzvrat je tražio novac.

Njega je prijavio sam ministar Isak, jer je koristio njegovo ime, tvrdeći da on nije imao ništa s tim.

On se trenutno nalazi u prostrijama Tužilaštva TK, gdje će se nakon ispitivanja odlučivati o daljim mjerama i radnjama.

