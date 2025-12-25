Biskup Palić predvodio božićnu misu u mostarskoj katedrali

Mostarski biskup naglasio je kako svaki čovjek nosi neizmjerno dostojanstvo te da ne postoji niko nevažan, niko odbačen i niko izvan dosega Božije ljubavi.

– Zato Božić traži odgovore, ne samo osjećaje, nego i djelovanje. I kao što je Bog ušao u naš svijet i mi smo pozvani ući u svijet drugih, osobito onih koji pate, koji su sami, koji su zaboravljeni ili ranjivi. I naša Božićna ljubav ne bi smjela biti puki osjećaj ili sezonska velikodušnost, naša Božićna ljubav mora biti konkretna, prisutnost, vrijeme i blizina- naglasio je biskup Palić.

Dodao je kako se utjelovljenje nastavlja i danas u euharistiji.

– Utjelovljenje nas poziva da idemo prema drugima, a ne od njih, da prigrlimo ono što je teško i neugodno jer je upravo Bog to učinio za nas. I tako postajemo više ljudi i tako postajemo istovremeno i više Božiji. I ono što je najvažnije, utjelovljenje se nastavlja i danas u euharistiji. Riječ je tijelom postala, to je poruka Božića. I zato što je riječ tijelom postala mi možemo postati djeca Božija. Svjetlost svijetli u tami i tama je ne obuze, to je naša nada, to je naša radost, to je Božić – poručio je biskup Palić, prenosi Avaz.

