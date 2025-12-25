U katedrali Srca Isusova u Sarajevu održano Svečano euharistijsko slavlje povodom Božića

– Na svetkovinu Božića kršćani svima na zemlji navješćuju mir i veselje, jer je Bog u Isusu Kristu postao čovjek sa željom da svaki čovjek poprimi nešto od božanske dobrote te tako postane obožen, Bogu sličan, odnosno pobožanstvenjen. Ili isto rečeno drukčijim rječnikom, sjećajući se Isusova rođenja, kršćani ispovijedaju vjeru da je Bog tim događajem iz vječnosti došao u vrijeme a da nije ostavio svoju vječnost već je to učinio zato da povijest upozna vječnost i njome bude oplemenjena. Tako je Isus, kazano na slikovit način, konkretan most kojim su spojene obale Boga i čovjeka, neba i zemlje. Ili rečeno na pomalo apstraktan način, On je poveznica u kojoj se susreću tvarno i duhovno, nadvrijeme i vrijeme, vječno i prolazno, vidljivo i nevidljivo – poručio je nadbiskup vrhbosanski Tomo Vukšić.

U obraćanju vjernicima u katedrali i onima koji su misu pratili iz svojih domova Vukšić je istaknuo da je Isus Krist došao na svijet da ga spasi. Došao je među ljude da im pokaže pravi smjer i izvede ih na pravi put.

Zato je za njega rečeno: “Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakog čovjeka dođe na svijet” (Iv 1,9). Došao je, dakle, da čovjek njegov nauk primi, upozna i primijeni te da svojim primjerom svakom čovjeku bude nadahnuće i siguran oslonac, kao svjetiljka koju putnik nosi dok se kreće u mraku. Neki ljudi su to odbili ali, dodaje Ivan: “Onima koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime”.

– Kao kršćanski vjernici zovemo se djeca Božja i to jesmo. Tu osnovnu istinu svoje vjere također ispovijedamo svaki put kad izgovaramo osnovnu kršćanku molitvu i Boga nazivamo: Oče naš. To jest, ako je Bog otac ljudi, onda su ljudi njegova djeca. No čovjek je stvarno dijete Božje u mjeri u kojoj zaista prima, poznaje i primjenjuje Isusov nauk, u mjeri u kojoj dopušta da Svjetlo istinsko osvjetljava njegove životne putove te u mjeri u kojoj ljudi, sami prosvijetljeni Kristovim naukom i vođeni njegovim primjerom, pomažu da tim istim naukom i primjerom bude prosvijetljen svaki čovjek na svijetu. Isusovo utjelovljenje i Božić, kojim se toga sjećamo, je most po kojemu je Bog u stalnoj komunikaciji s čovjekom. Kao što su, naime, riječi, koje izgovaramo, mostovi među nama ljudima, tako je Riječ Božja trajan most između Boga i čovjeka, koji ih spaja, povezuje i po kojemu komuniciraju: po Kristu, s Kristom i u Kristu – poručeno je s oltara Katedrale Srca Isusova.

Kako je rečeno na svečanoj Božićnoj misi, po Kristu Bog je došao među ljude. Od njih se očekuje da ga prime, da njegov nauk ljubavi prema svakom čovjeku prihvate i primijene kao svoj. Tako će onima, koji to budu činili, biti dana moć da postanu čak djeca Božja.

– Zato svaki kršćanin moli Gospodina, da mu dade mudrosti kako bi uvijek moralno bio u stanju djeteta Božjega te da ima hrabrosti graditi mostove prijateljstva prema drugima, između onih koji se ne razumiju, jedni drugim ne vjeruju, koji se mrze ili su u međusobnom sukobu, mostove razumijevanja među generacijama, kulturama, narodima i državama, mostove solidarnosti prema zaboravljenima, blizine prema razočaranima. Isusovo rođenje početak je boljega svijeta i našega božanskog preporođenja. Stoga molimo Gospodina da nas i sve druge s nama blagoslovi na tom putu – poručio je nadbiskup vrhbosanski i apostolski upravitelj Vojnog ordinarijata u BiH mons. Tomo Vukšić, PRENOSI Avaz.

