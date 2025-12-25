Božićne proslave širom svijeta: Radost, svjetlost i zajedništvo

Od Betlehema do Pekinga, ljudi širom svijeta obilježavaju najradosniji hrišćanski praznik – Božić.
Ulice, trgovi i crkve obasjani su svjetlima, a duh zajedništva i dobrote osjeti se u gotovo svakom kutku svijeta.
Fotoreporteri širom svijeta bilježe upečatljive prizore koji prikazuju različite načine proslave Božića – od svečanih liturgija i procesija do humanitarnih događaja i veselog porodičnog okupljanja.
U Betlehemu, gradu koji se tradicionalno smatra mjestom rođenja Isusa Hrista, katoličko svećenstvo je predvodilo procesiju pored Crkve Rođenja, dok je latinski patrijarh PierbattistaPizzaballa stigao iz Jerusalema, dočekan od strane lokalne zajednice.
U Pekingu, maskota u kostimu polarnog medvjeda zabavljala je posjetioce tokom prazničnih svečanosti, dok su u Buenos Airesu sindikalni aktivisti organizirali božićnu večeru za ljude u potrebi ispred zgrade Kongresa.
Djeca su se igrala sapunicom, donoseći osmijehe i radost najmlađima.
Na trgu Roemerberg u Frankfurtu, Njemačka, građani su se okupili da poslušaju tradicionalnu zvonjavu zvona, dok su se na planini Feldberg vozači traktora i motora sastali na svom tradicionalnom badnjačkom okupljanju.
U Sjevernoj Irskoj, hrabri plivači su, po hladnom vremenu, zaplivali u zalivu Belfast kako bi prikupili sredstva za organizacije Dementia NI i Air Ambulance NI.
U Jakarti, Indonezija, hiljade vjernika su držale električne svijeće i pjevale tokom božićne mise na stadionu Indonesia Arena.
S druge strane svijeta, u Yangonu (Mjanmar), vjernici su se okupili na molitvi u katedrali Svete Marije.
Božićni duh osjetio se i u Ukrajini, gdje su u Lavovu vojnici učestvovali u paradi, a u Kijevu ljudi u narodnim nošnjama pjevali božićne pjesme u podzemnoj željeznici.
U Nazaretu, u Izraelu, djeca obučena u kostime Djeda Mraza s oduševljenjem su pratila 40. godišnju božićnu paradu, dok je u Ahmedabadu, Indija, osvijetljena crkva privlačila poglede prolaznika.
Bez obzira na mjesto ili običaje, Božić i ove godine povezuje ljude širom svijeta kroz poruke mira, ljubavi i dobrote, pišu Vijesti.ba.
