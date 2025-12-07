Božićna poruka nadbiskupa Vukšića: Jubilarna godina poziva na obnovu vjere i zaštitu života

Vrhbosanski nadbiskup mons. Tomo Vukšić uputio je božićnu poruku vjernicima ističući da je proslava svetkovine Božića ove godine dodatno svečana, jer se događa u jubilarnoj 2025. godini od Isusova rođenja, koju cijelo kršćanstvo proživljava svakih 25 godina.

Živi susret

Poručio je da ovaj jubilej stavlja pred vjernike istinu da Božić nije samo spomendan nego živi susret, Bog ulazi u ljudsku povijest kao nemoćno Dijete, ali svemoćno u ljubavi, donoseći svjetlo koje nadvladava svaku tamu.

Naveo je da su se članovi biskupijskih zajednica tokom proteklih 12 mjeseci s velikom radošću pridružili općoj proslavi jubilarne godini, zajedno sa svojim dušobrižnicima i vjeroučiteljima hodočastili su u crkve proglašene jubilarnim, pristupali sakramentu pomirenja, obavljali osobne pobožnosti i duhovne vježbe, okupljali se kao pripadnici različitih staleža i zvanja i vršili djela milosrđa prema ljudima u potrebi.

Zajedno s brojnim vjernicima iz biskupija u Republici Hrvatskoj, kazao je, obavljeno je jubilarno hodočašće hrvatskih katolika u Rim, a zahvalni su što ih je Sveti Otac počastio posebnom audijencijom na Trgu svetoga Petra, što je označio kao rijedak dar i ohrabrenje za narod.

Podsjetio je i da je obilježeno 1.100 godina od splitskih sabora, sa zahvalnim sjećanjem na njihovu ulogu u oblikovanju crkvene i narodne povijesti te usmjeravanju pastoralnog djelovanja među Hrvatima.

Istaknuo je da obilježavanje važnih jubileja ima puni smisao jedino ako sjećanje na važne datume i zaslužne osobe potiče na novo stvaranje, hrabrost za nova rješenja, nasljedovanje dobrih primjera, ozbiljnu analizu sadašnjega trenutka i traženje odgovora na njegove izazove radi planiranja i provođenja budućeg djelovanja.

Sjećanje kršćana na važne osobe i događaje iz davnine, poručio je, nije pamćenje samo radi čuvanja uspomene, nego prigoda da ojača volja ljudi koji obilježavaju obljetnice, u svrhu davanja novoga doprinosa Crkvi i narodu.

U govoru hrvatskim hodočasnicima Papa je, naveo je nadbiskup, spojio sjećanje na prošlo i poticaj za buduće, brojna i molitvena prisutnost hodočasnika govori o živosti vjere hrvatskoga naroda, koji je tokom stoljeća znao ostati čvrst u zajedništvu s Crkvom i vjeran nasljedniku apostola Petra.

Dodao je da tješi činjenica da korijeni vjere nisu ostali nepomični u prošlosti, već nastavljaju donositi plodove i danas zahvaljujući svjedočanstvu hrvatskih porodica, župnih zajednica i udruženja. Tradicija primljena od otaca, istaknuto je, neprocjenjivo je blago koje brižljivo čuvamo i pozvani smo ga neprestano obnavljati, uvijek ostajući otvoreni prepoznavanju onoga što Duh Sveti nadahnjuje.

Papa je naglasio da vjera raste i jača onda kada se dijeli, te je pozvao da se s radošću prenesu novim generacijama kršćanske vrijednosti koje su oblikovale našu dugu historiju i kulturu, kako bismo bili kvasac mira, dobra i nade u svijetu rastrganom nasiljem i ratovima, što i mi poznajemo iz svoje prošlosti.

Izgradnja mira

Nadbiskup je poručio da kršćani svetkuju Božić pamteći i djelujući – Isus se rodio radi vršenja dobra i izgradnje mira na zemlji te radi vječnoga spasenja svih ljudi, a okupljao je učenike i slao ih da djeluju, pokazuju slavu Božju, navješćuju istinu o njegovu spasenju i grade mir među ljudima.

– Božić poziva da dopustimo da nas Betlehemsko svjetlo prožme, a tišina jaslica nauči motriti ljude očima milosrđa, te da i mi postanemo nositelji svjetla u ovom nemirnom i često ranjenom svijetu. Uz iskazivanje slave Bogu i izgradnju mira, mnoga su druga dobra i vrednote na koje Božić poziva sve ljude, a ponajprije kršćanske vjernike. Ovisno o historijskom trenutku i društvenim okolnostima u kojima bivaju ugrožene, neke od njih postaju dodatno aktuelne i treba ih prepoznati radi njihove zaštite – naveo je nadbiskup.

U tom smislu, istaknuo je, na pozornici božićnoga događaja, čiji je osnovni sadržaj istina o Božjem utjelovljenju, treba uočiti ženu i majku te rođenje i dijete, kao i potrebu da ih se štiti, riječ je o ljudskim osobama žene i djeteta, njihovu dostojanstvu i pravima, ali i o temeljnim vrednotama svakoga društva.

Prema dostupnim podacima, naveo je, prošle godine je u svijetu ubijeno 83.000 žena i djevojčica, od čega je više od polovine žrtava članova porodice, a jedna žena svakih deset minuta izložena je nekom od oblika nasilja. Naglasio je da toga, nažalost, nije pošteđen nijedan kraj u svijetu, te da je bolna istina kako je to prisutno i u našim krajevima, gdje je i femicid sve češća pojava.

Dodao je da raste broj djece izložene nasilju u porodici, školi, zajednici i u digitalnom prostoru, uz podatak da je više od polovine dječaka i djevojčica najmanje jednom bilo tome izloženo, verbalno, fizički, seksualno ili psihološki. Naspram tim žalosnim pojavama, istaknuo je božićnu poruku da svako dijete ima pravo na sigurnost, dostojanstveno odrastanje i okruženje koje ga štiti.

– Sin rođen u božićnoj noći podsjeća da svako začeto dijete ima pravo biti rođeno i poziva na obvezu da se štiti ljudski život od začeća. Božićna poruka je važna u vrijeme kad je pobačaj vodeći uzrok smrti u svijetu, a prema dostupnim podacima, tokom 2024. godine u svijetu je izvršeno više od 73 milijuna pobačaja, dok je kroz to vrijeme umrlo nešto više od 67 miliona ljudi zbog svih drugih razloga zajedno, što znači da su pobačaji činili gotovo 52 posto svih smrtnih slučajeva, u čemu i Bosna i Hercegovina ima svoj udio – kazao je mons. Vukšić.

Dodao je da je u BiH samo prošle godine bilo 11.000 smrti više negoli rođenja, čemu su doprinijeli i katolici te je poručio da zbog toga postaje sasvim jasno koliko je aktuelna i važna poruka o rođenju iz božićne noći.

– Poštovana i draga braćo i sestre, zajedno s Papom pozivamo vas da s radošću prenesemo novim generacijama kršćanske vrijednosti, koje su oblikovale našu dugu historiju i kulturu te na taj način budemo kvasac mira, dobra i nade u svijetu – naveo je nadbiskup Vukšić.

Svim svećenicima, redovnicima, redovnicama i ostalim Kristovim vjernicima čestitao je Božić i poželio njima, kao i svima koji s katolicima žive, miran i blagoslovljen svaki dan u novoj 2026. godini.

Facebook komentari