FERK odlučio: Poznata cijena električne energije za januar 2026.

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK održala je redovitu sjednicu na kojoj je donesena odluka o zamjenskoj tržišnoj cijeni električne energije za mjesec siječanj 2026. godine koja iznosi 22,2664 feninga/kWh.

Zamjenska tržišna cijena je cijena po kojoj privilegirani proizvođač električne energije iz OIEiUK, koji je ostvario pravo na poticaj na temelju premije utvrđene procesom aukcije za velika postrojenja – FIP aukcije, prodaje električnu energiju Operatoru za OIEiEK do uspostave organiziranog dan unaprijed tržišta električne energije, priopćeno je iz FERK-a.

Gospodarskom društvu „UNION-COMERC-CO” d.o.o. Zenica izdana je dozvola za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije iz fotonaponske elektrane „UNION 1“ ograničene instalirane snage 1.500 kW u naselju Mutničko polje, Grad Zenica.

Pored toga, doneseno je i šest rješenja po zahtjevima za stjecanje statusa kvalificiranog proizvođača i to za pet fotonaponskih elektrana podnositelja zahtjeva MIM ENERGIJA d.o.o. iz Čitluka i jedna fotonaponska elektrana podnositelja zahtjeva „BROTIS“ d.o.o. Čitluk.

Na sjednici je usvojen Nacrt dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije za podnositelja zahtjeva „D-ENERGIJA“ d.o.o. Zenica u dvije hidroelektrane „Kaljani“ i „Čemernica“ i Nacrt dozvole za obavljanje djelatnosti opskrbe i trgovine električnom energijom podnositelja zahtjeva Alpiq Energija BH d.o.o. iz Sarajeva.

Opća rasprava o nacrtima dozvola obavit će se dostavljanjem pisanih komentara zainteresirane javnosti s rokom do 8. 1. 2026. godine do 12 sati, poštom na adresu FERK-a, Kneza Domagoja 12 A u Mostaru, kao i na elektroničku adresu kontakt@ferk.ba. Preslike nacrta dozvola mogu se preuzeti u sjedištu FERK-a, svakim radnim danom od 11 do 13 sati na protokolu ili na službenoj internetskoj stranici FERK-a, www.ferk.ba.

Nakon razmatranja podnesaka, zahtjeva za rješenje sporova i žalbi na akte koje su donijela dva elektroprivredna poduzeća, FERK je donio jedno rješenje i jedan zaključak.

